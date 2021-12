Der findes ikke dårligt vejr, kun dårlig påklædning.

Aalborg Håndbolds norske landsholdsfløj, Sebastian Barthold, bekræftede den myte, da han onsdag aften vandrede i næsten en time for at nå sit holds storkamp i Champions League.

Normalt kører han fra bopælen i Aalborgs Vestby en halv time før mødetid til kamp – en tur, der normalt tager et kvarter – men onsdagens nordjyske snestorm gjorde alligevel nordmanden så nervøs, at han kørte en hel time før.

Men det var langtfra nok.

Norske Sebastian Barthold jubler over tidligere en scoring for Aalborg Håndbold i deres hvide udebanetrøje. Onsdag var vejret hvidt - og betød Barthold måtte parkere sin bil og gå til kamp. Foto: THILO SCHMUELGEN Vis mere Norske Sebastian Barthold jubler over tidligere en scoring for Aalborg Håndbold i deres hvide udebanetrøje. Onsdag var vejret hvidt - og betød Barthold måtte parkere sin bil og gå til kamp. Foto: THILO SCHMUELGEN

»Efter to og en halv time i bilen parkerede jeg den et sted og gik,« fortæller venstrefløjen til B.T. dagen derpå.

Klokken 19.10 onsdag aften ankom han til Gigantium – efter at have forceret de sidste 45 minutter på gåben med sne til op under knæet. Kampstart var klokken 18.45:

»Var kampen startet til tiden, var jeg kommet til anden halvleg. Mon ikke jeg så var gået lidt tidligere,« griner nordmanden, for heldigvis havde vejret udskudt kampen i to timer, så han stadig nåede at få varmen inden opgøret:

»Vi er jo vant til sne og noget koldere i Norge, men ikke lige det her stormvejr. Det var noget i overkanten og selvfølgelig specielt,« siger Barthold om den vilde aften, hvor de aalborgensiske veje var glattere end Gigantiums halgulv efter en brydekamp mellem svedige stregspillere:

5.000 billetter var ude til den udsolgte Champions Leeague-kamp mellem Aalborg og ungarske Pick Sczeged. Men grundet onsdagens snestorm var blot 450 nået frem til Gigantium. Foto: Henning Bagger Vis mere 5.000 billetter var ude til den udsolgte Champions Leeague-kamp mellem Aalborg og ungarske Pick Sczeged. Men grundet onsdagens snestorm var blot 450 nået frem til Gigantium. Foto: Henning Bagger

»I Vestbyen holdt jeg først 20 minutter et sted. Så fandt jeg en ny vej – hvor en bus holdt på tværs – og holdt dér 20 minutter. Så fandt jeg igen et nyt sted og holdt bag en lastbil og en bus. Jeg blev stående og stående og kom ingen vegne,« siger nordmanden, der efter små tre timer i bilen altså parkerede:

»Nu måtte jeg finde en ny løsning. Det var den eneste udvej.«

Trods den lange gåtur var der dog hverken forfrosne tæer eller vabler på de hurtige norske fødder:

»Vi nordmænd er lidt hårdere bygget end jer danskere, og jeg havde heldigvis hue, handsker og en tyk jakke. Jeg blev lidt våd på benene. Men det var en lang tur,« siger Barthold, der også kalder det »noget specielt« at spille kampen, men »vi løste det forbilledligt«.

»Og jeg har fået styr på bilen,« lyder det smilende fra den 30-årige nordmand, der scorede et enkelt mål i kampen, da han kold som vejret udnyttede et straffekast.

I den udsolgte Gigantium med plads til 5.000 var det – trods fimbulvinteren – lykkedes 450 nordjyder at kæmpe sig frem.

De kunne se Aalborg vinde 34-30 over det ungarske storhold, og dermed sætter sidste sæsons sølvvindere i Champions League sig på gruppens foreløbige andenplads – efter Montpellier og foran både Kiel og onsdagens modstander, Pick Szeged.