I en vanvittig gyser-afslutning tabte Danmark med ét enkelt mål til naboerne fra Norge.

Det blev til et sviende nederlag på 28-27, da norske Henny Reistad blev afgørende til allersidst - også selv om Danmark kort forinden aftalte at ville dæmme op for den norske spiller.

Danmark kan dog se tilbage på en testkamp, hvor man leverede en særdeles lovende indsats inden EM i november.

Opdateres..