Kaos. Helt og aldeles.

Sådan må situationen betegnes i det tjekkiske håndboldforbund.

Tjekkiet måtte kort inden VM i Egypten trække sig fra slutrunden, da herrelandsholdet var lammet af et utal af coronatilfælde, der umuliggjorde deltagelse i turneringen. Ja, faktisk trak de sig samme dag, som de skulle have fløjet til Kairo.

Og hele forløbet har nu fået store konsekvenser.

Tjekkisk håndbold har været under opblomstring de senere år. Ved EM i 2018 slog de blandt andet yderst overraskende Danmark. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Tjekkisk håndbold har været under opblomstring de senere år. Ved EM i 2018 slog de blandt andet yderst overraskende Danmark. Foto: Liselotte Sabroe

Det tjekkiske håndboldforbund oplyser, at man efter at have undersøgt sagen har valgt at fyre cheftræner Jan Filip og assistenttræner Daniel Kubes.

Desuden har præsidenten for forbundet, Jaroslav Chvalny, samt tre yderligere bestyrelsesmedlemmer trukket sig.

Forbundet skriver, at 'tjekkisk håndbold har lidt alvorlig skade' som følge af udviklingen, og at ledende skikkelser ikke har taget corona-situationen alvorligt nok. Og det får altså nu konsekvenser.

Udbruddet er umiddelbart sket inden en EM-kvalifikationskamp på Færøerne en uge inden VM.

Her blev otte tjekkiske spillere testet positive, mens man havde efterladt flere spillere hjemme i Tjekkiet, da en enkelt spiller allerede var smittet.

De præcise detaljer om, hvor og hvordan det gik galt for Tjekkiet, er endnu uklare.

De vil først komme, når de juridiske aspekter af fyringerne er på plads, lyder det.

Tjekkiet blev erstattet af Nordmakedonien, der i stedet trådte ind i VM-slutrunden.

Også USA måtte trække sig. Det fik blandt andet konsekvenser for danske Nicolai Weber.