Tjekkiet, Brasilien og USA er alle blevet ramt af coronatilfælde kort før VM-slutrunden i Egypten, der begynder onsdag.

Og nu melder en ny nation sig i køen af ramte.

Kap Verde er således blevet ramt af syv positive coronaprøver under deres træningslejr i Portugal. Det skriver den lokale avis Expresso das Ilhas.

Det betyder, at hele mandskabet lige nu befinder sig i isolation i byen Nazaré i Portugal, mens de afventer yderligere tests.

Over for avisen indrømmer landstræner José Tomaz, at det har sat nationen tilbage i deres forberedelser frem mod slutrunden, der bliver Kap Verdes første nogensinde.

B.T.s sportskommentator, Søren Paaske, har tirsdag kommenteret på, hvad der lige nu er et stort coronakaos forud for turneringen, der for første gang er med hele 32 deltagende hold. Tidligere tirsdag kom det også frem, hvordan hele 18 personer fra USAs hold er blevet ramt.

»Det er selvfølgelig sindssygt bekymrende på det her tidspunkt, at der er så meget smitte rundt omkring. Det er helt vildt, USA har 18 tilfælde. De har i forvejen kørt auditions for at komme på landsholdet, og der er fare for, det kan blive latterligt at se dem stille decimeret op under VM. Det kan sportsligt blive totalt komisk,« siger han blandt andet.

Han mener dog ikke, at slutrunden er i fare for at blive aflyst på trods af udbrud blandt flere og flere nationer.

Kap Verde skal efter planen sætte kurs mod Egypten onsdag, inden de 15. skal i ilden for første gang, når de møder Ungarn.

Samme dag skal Danmark også tage hul på deres VM-slutrunde, når de møder Bahrain.