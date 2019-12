Det er seks år siden, hun stoppede karrieren.

Men nu gør Rikke Schmidt et opsigtsvækkende comeback i håndboldligaen for Horsens HK. Det skriver Horsens Folkeblad.

Oprykkerne ligger sidst i kvindernes håndboldliga, og har målmandsproblemer, da målvogter Claudia Rompens er ude med en hjernerystelse.

Derfor har klubbens træner, Lars Frederiksen, overtalt 44-årige Schmidt, som var med til at vinde OL-guld med Danmark i 2004, til at vende tilbage til pladsen mellem stængerne.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Lars Frederiksen har efterhånden ringet nogle gange for at få hjælp. Han forklarede situationen omkring målmanden Claudia Rompens hjernerystelse. Jeg havde stor forståelse for hans problem og ville gerne hjælpe igen,« siger Rikke Schmidt til avisen.

I første omgang skal Rikke Schmidt være backup for Frederikke Rasmussen.

Schmidt, som også har vundet Champions League i sin lange karriere, stoppede ellers endegyldigt på topniveau i 2013, efter hun flere gange tidligere havde smidt håndklædet i ringen - blandt andet da hun blev gravid.

Hun fortæller til Horsens Folkeblad, at hun siden sit stop i 2013 på topplan har holdt sig igang i 2. Division og Jyllandsserien.

Foto: Ernst Van Norde Vis mere Foto: Ernst Van Norde

»Jeg føler, jeg har gjort en forskel, og holder mig i god form, men jeg kommer ikke for at vende op og ned på det hele. Jeg kommer for at hjælpe Frederikke Rasmussen, så hun kan få en pause, når hun trænger til det,« siger Rikke Schmidt.

Hun var en nøglefiugur på det danske landshold, som vandt OL-guld i 2004 i Sydney. Her blev hun kåret til turneringens tredjebedste spiller.

Og så var hun en del af Anja Andersens stjernesopækkede Slagelse-hold, som fejrede store triumfer i starten af 00'erne.

Den 44-årige håndboldveteran har skrevet under på en kontrakt, som gælder for resten af sæsonen.