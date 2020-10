Til januar er der VM i herrehåndbold, men intet bliver som det plejer for Mikkel Hansen, Niklas Landin og resten af landsholdet.

Slutrunden bliver afviklet, og kampene bliver spillet, men derudover bliver VM i Egypten med hårde restriktioner som følge af coronavirus.

Restriktioner, der rammer både de deltagende medier og ikke mindst, spillere, hold, stab og så videre.

Det fremgår af de regler, IHF har sendt ud.

Det bliver nemlig et VM, hvor deltagerne godt kan glemme alt om at hilse på kærester og andet familie undervejs. For der bliver indført et såkaldt boble-koncept.

»Et boble-koncept indføres med et mål om at minimere risikoen for covid-19 under og efter VM i Egypten. Alle de involverede i VM skal være i boblen uden nogen ekstern kontakt under begivenheden,« lyder det fra IHF.

Og 'de involverede' er en lang række af folk: deltagende hold (herunder spillere, trænere og resten af staben), repræsentanter fra IHF, komitéen der organserer slutrunden, chauffører, frivillige, hotelpersonale, rengøringsfolk, læger, medarbejdere i hallen og mange andre.

Det gælder desuden også for pressen, fotografer og tv-produktioner, og IHF har også præsenteret en lang række andre forholdsregler:

Alle skal holde halvanden meters afstand, hvor det er muligt.

Der kræves en negativ coronatest hver tredje døgn.

Temperatur skal tjekkes regelmæssigt, og værelserne bliver rengjort oftere.

Hallerne bliver inddelt i fem zoner.

Der må ikke gives hånd før eller efter kampe, holdene får et udvidet bænk-område, og alle i hallen skal bære maske under kampe - pånær spillere og dommere i aktion.

Medierne skal testes jævnligt, og der bliver ikke medie-aktiviteter i forbindelse med træning, og der bliver ikke 'mixed zone' efter kampene.

Alle der ankommer til Egypten skal kunne fremvise en negativ coronatest, der ikke må være mere end 72 timer gammel.

Alle grupper af deltagere skal gerne have eget transportmiddel under hele opholdet - eksempelvis en lejet bil eller bus. Der skal tages temperatur, inden man går 'ombord', og alle transportmidler skal rengøres før og efter hver tur.

Vinderne af turneringen skal selv tage medalje på, og ved præmieoverrækkelse er det ét hold ad gangen - og så skal spillerne forlade stedet.

Dette er blot nogle af de regler, der kommer til at gælde for de deltagende.

Hvis en deltagende person til slutrunden får symptomer eller har været i kontakt med en smittet, skal vedkommende med det samme forlade hallen eller området, isoleres på bestemte corona-værelser på hotellet, testes og herefter afvente resultatet.

Er testen positiv, skal vedkommende selvsagt forblive isoleret, og det er først tilladt at vende tilbage til eksempelvis holdet, når der kan fremvises en negativ test.

Der er desuden helt klare retningslinjer for, hvordan deltagende til VM skal vaske hænder - blandt andet skal det tage mindst 20 sekunder, og der må kun tørres hænder med papir, som kan smides ud bagefter.

Holdene bliver også anbefalet at gå i karantæne i syv dage, før træningslejren starter i hjemlandet, og her skal de også testes jævnligt.

VM i herrehåndbold starter den 13. januar 2021, og vinderen bliver fundet 31. januar.