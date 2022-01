Onsdag er der dømt topmøde ved EM, når verdensmestrene fra Danmark ramler sammen med de franske OL-vindere i den sidste mellemrundekamp.

Frankrig skal sandsynligvis bruge en sejr for at spille sig i fredagens semifinaler, som Danmark sikrede sig billet til med mandagens storsejr over Holland.

Så det er reelt set en kamp uden betydning for Danmark. Men står det til forsvarsvikingen Henrik Møllgaard skal Danmark gå efter at få dræbt de franske gulddrømme allerede onsdag.

»Vi skal finde motivation i, at vi kan sende Frankrig ud, for vi ved godt, hvor modbydelige de er i en finaleweekend,« lyder det fra Aalborg-stjernen.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Men vi kommer heller ikke til at agere naivt og slide nogle spillere op inden semifinalen. Vi skal bruge den fordel fornuftigt.«

Men det vil altså være en stor sidegevinst at ende Frankrigs EM på onsdag, understreger Møllgaard.

»Det er ikke fordi, at det ikke vil blive noget møg at møde Island igen i en finaleweekend med den tur, de har i den, og den gruppe, som de er, men Frankrig er bare noget specielt.«

»Historisk set ved man godt, man skal forbi Frankrig, når man rammer semifinalerne. Det er dem, alle kigger efter, selvom vi i disse år snakker rigtig meget om Danmark.

»Vi ved bare, at Frankrig kan noget specielt, når de først kommer til finaleweekenden. Så er de lige det hurtigere, mere fysiske og taktisk velforberedte.«

Danmark møder Frankrig i MVM Dome i Budapest på onsdag klokken 20.30.