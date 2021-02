Der var ikke ligefrem fart over feltet, da de danske verdensmestre landede i Københavns Lufthavn mandag eftermiddag.

Søndagens guldfest havde sat sit præg på guldvinderne, som - forståeligt nok - så en anelse trætte ud.

Derfor havde det da også været en relativt afdæmpet flyvetur hjem fra Kairo. Lige indtil to F-16-kampfly altså stødte til landsholdets fly og gjorde det selskab på det sidste stykke.

Det fik blandt andet kometen Mathias Gidsel til at vågne op i sit flysæde.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

»Der var jeg ligesom et lille barn, der leger med flyvemaskiner og helikoptere. Det var kæmpestort.«

»Det siger lidt om, hvor meget det VM betyder, at man gider sende to F-16-fly op for at guide os til lufthavnen,« konstaterer Gidsel, som stillede op til interview sammen med sin GOG-kammerat Morten Olsen.

Og unge Gidsel kan se frem til, at den mere erfarne Olsen nok skal sørge for, at VM-succesen ikke spiller ind på hans evne til at holde jordforbindelsen, når de møder ind til hverdagen hjemme på Sydfyn.

»Det bliver hektisk (at komme tilbage til GOG, red.), for jeg skal ned og have styr på ham der (nikker over mod Mathias Gidsel, red.), og han er helt flyvende. Så det bliver et kæmpe arbejde. Jeg ved faktisk ikke, hvordan vi skal komme igennem de næste par måneder,« lyder det med et grin fra Morten Olsen.

»Det bliver ekstra svært nu. Han er svær nok at holde nede i forvejen. Men nu VM-guld og en plads på All Star-holdet… Han er godt kørende,« fortsætter Olsen med et smil.

Mathias Gidsels vestjyske rødder gør formentlig, at VM-succesen næppe kommer til at resultere i de store armbevægelser. Men nu kan han da vide sig sikker på, at rutinerede Morten Olsen nok skal hjælpe til, hvis det bliver en udfordring...