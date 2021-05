Semifinalen mellem Viborg og Herning-Ikast skal ud i en tredje kamp for at finde en finaledeltager.

Viborg HK var formidabelt spillende, da klubben lørdag tog imod Herning-Ikast i den anden kamp i semifinaleserien.

Klubben fra domkirkebyen vandt med 28-18 og sørgede dermed for at tvinge serien ud i en tredje og afgørende kamp om finalepladsen, efter at Herning-Ikast havde vundet den første kamp.

Fløjspiller Maria Fisker gik forrest med målscoringen og fandt nettet syv gange. Keeper Anna Kristensen stod samtidig en stærk kamp og sluttede med en redningsprocent på knap 40.

Hos Herning-Ikast var problemerne store i begge ender af banen, og særligt anden halvleg var på et sjældent lavt niveau. Klubben scorede blot syv gange efter pausen.

Den afgørende kamp spilles tirsdag aften.

Viborg kom stærkt ud af starthullerne og scorede tre i træk til stillingen 7-3 efter 12 minutter. Klubben fremtvang også flere straffekast, som efter en enkelt afbrænder fra Kristina Jørgensen blev omsat til mål af Maria Fisker.

Viborg holdt derefter godt fat i føringen. Særligt defensiven stod stærkt, og viborgenserne formåede at holde gæsterne fra Herning-Ikast på 11 kasser i første halvleg.

Pausestillingen var 15-11 i Viborgs favør.

Kampbilledet fortsatte i anden halvleg. Viborg spillede dynamisk angrebshåndbold, og Herning-Ikast forsøgte uden held at dæmme op for det med flere forsvarsformationer.

Selv formåede Herning-Ikast slet ikke at få angrebsspillet til at flyde, og cheftræner Kasper Christensen vandrede rundt på sidelinjen med rynker i panden og nedtrykt mine.

Viborgs overtag betød, at Herning-Ikast stille og roligt mistede modet, og målforskellen mellem de to hold voksede. Fra midten af anden halvleg trak Viborg fra og øgede føringen fra 20-15 til 25-16 på godt ti minutter.

Til sidst gav Herning-Ikast helt op, og Viborg vandt med ti kasser.

