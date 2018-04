Viborgs håndboldkvinder tager til returopgør i Norge med et godt udgangspunkt fra lørdagens sejr.

Viborg. Viborg HK's håndboldkvinder tog et stort skridt mod finalen i EHF Cuppen, da klubben lørdag besejrede norske 34-31 på hjemmebane.

Arbejdet skal gøres færdigt i næste weekend i Kristiansand, og Viborg tror på chancen for at nå finalen med det gode udgangspunkt.

Det siger cheftræner Allan Heine til klubbens hjemmeside.

- Kampen endte 34-31 og det var en helt lige kamp. Det tror jeg også, det bliver i Kristiansand, og vi skal ikke tænke på at holde forspringet.

- Vi skal angribe returopgøret og vinde den kamp også. Det er det, vi skal jagte og gå all-in på. Så må vi se efter 60 minutter, hvordan det ser ud.

- Vi tror på vores chance og er klar over, at vi kommer under et enormt pres, men når man spiller i Viborg, er det noget man er vant til, siger Allan Heine.

Kampen mellem Viborg og Vipers var tæt langt hen ad vejen, men i anden halvleg trak det danske mandskab fra.

Viborg var flere omgange foran med seks mål efter pausen, men med en god slutspurt fik Vipers gjort det tættere.

Vipers havde ifølge Viborgs hjemmeside op mod 300 medrejsende tilskuere blandt de godt 2000 tilskuere, der overværede kampen, og i det omvendte opgør forbereder Viborg sig da også på at komme under stort pres.

- De gange, vi har spillet under stort pres med masser af publikum imod os, har vi ni ud af ti gange leveret varen. Så jeg er ikke i tvivl om, vi nok skal gå op og spille en god kamp. Så må vi håbe, det er nok, siger Viborg-træneren.

Skulle Viborg klare den hele vejen til finalen, venter vinderen af opgøret mellem tyrkiske Kastamonu Belediyesi og rumænske SCM Craiova.

/ritzau/