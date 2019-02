Rikke Poulsen og Viborg HK stopper samarbejdet efter fem år, når sæsonen slutter.

Den tidligere landsholdsmålvogter Rikke Poulsen er i gang med sin femte sæson for håndboldklubben Viborg HK. Og det bliver også den sidste.

Efter sæsonen stopper parterne samarbejdet, skriver Viborg i en pressemeddelelse.

- Sportsligt har det været nogle sindssygt gode år. Vi har fået medaljer til Viborg, som jeg er stolt af at være en del af, og nu er tiden så kommet til at prøve noget nyt.

- Det er kun dejligt at kunne se tilbage på fem rigtig gode år i denne klub, siger Rikke Poulsen i pressemeddelelsen.

Viborg er i alvorlige økonomiske problemer. Tidligere på ugen meddelte klubben, at den er i reel fare for lukning, hvis klubben ikke får tilført kapital.

Alligevel føler cheftræner Jakob Vestergaard sig sikker på, at klubben kan finde en god erstatning for 32-årige Rikke Poulsen, der både har været med til EM- og VM-slutrunder for Danmark.

- Rikke har på mange måder været med til at lægge grobunden for det hold, vi har i dag. Der er ikke mange ligaspillere i Danmark, der har prøvet det samme som Rikke, og hun har budt ind med en kæmpe portion rutine og gejst.

- Men alting har en ende, og når en stjerne forsvinder, kommer der heldigvis altid en ny. Og det, er jeg også sikker på, sker denne gang, siger han.

Efter 24 kampe ligger Viborg HK på syvendepladsen i kvindernes håndboldliga med 24 point. Der resterer to runder af grundspillet.

