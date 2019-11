Viborg HK vandt 26-24 ude over Herning-Ikast og er nu oppe på tredjepladsen i HTH Ligaen.

Herning-Ikast har ramt en skidt periode i HTH Ligaen.

Tirsdag aften tabte holdet for tredje ligakamp i træk, og nederlaget gør næppe mindre ondt med tanke på, at det faldt til lokalrivalen Viborg HK, som vandt 26-24.

Med de tre nederlag på stribe har Herning-Ikast mistet pusten i bestræbelserne på at holde kontakt med ubesejrede Team Esbjerg i toppen af rækken.

I stedet er Herning-Ikast en del af et efterhånden bredt felt, der jagter de sekundære topplaceringer.

Både Viborg HK og Herning-Ikast står nu noteret for 16 point efter 12 kampe på henholdsvis tredje- og femtepladsen. De to hold har spillet en kamp mere end konkurrenterne.

De midtjyske rivaler har i 1990'erne og 00'erne spillet mange kampe om medaljer mod hinanden, men de seneste fire sæsoner har andre hold taget sig af DM-guldet. Herning-Ikast har tidligere været kendt som Ikast fS, Ikast-Brande, Ikast-Bording og FC Midtjylland.

Gæsterne fra Viborg tromlede af sted i kampens indledende fase og kom på 4-0, før det endelig lykkedes hjemmeholdet at passere det 19-årige stortalent Anna Kristensen i Viborg-målet.

Den unge keeper holdt generelt et højt niveau i kampen og var medvirkende til, at den tidlige føring først blev hentet efter 57 minutter, da Emma Friis udlignede til 23-23 på straffekast.

Med to hurtige scoringer genetablerede Viborg et forspring, og med 16 sekunder tilbage af opgøret gjorde Moa Högdahl det til slutresultatet 26-24.

Nordmanden er glad for, at viborgenserne kunne svare tilbage på sidste uges skuffende hjemmebanenederlag til Ajax København.

- Vi havde virkelig brug for en sejr i dag efter den kamp, vi spillede mod Ajax. Det er godt at vise, at vi er tilbage på sporet, siger Moa Högdahl til TV2 Sport.

