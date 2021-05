En sejr i sidste sekund ude mod Herning-Ikast sender Viborg i DM-finalen. Holdet kan vinde den 15. ligatriumf.

Det blev et drama for alle pengene, da Viborgs håndboldkvinder tirsdag aften spillede sig i DM-finalerne mod Odense.

På udebane i den tredje og afgørende semifinale mod Herning-Ikast blev landsholdsspiller Kristina Jørgensen heltinden, da hun scorede målet til 28-27 i kampens sidste sekund.

Viborg kan dermed fortsætte jagten på den 15. DM-titel i klubhistorien, som vil tangere FIF's rekord.

Herning-Ikast vandt en tæt første semifinale med tre mål, men fik en lussing på 18-28 i Viborg i den anden kamp.

Holdet fra domkirkebyen havde derfor masser af selvtillid til den afgørende kamp på udebane i det midtjyske.

Det gav en god start, hvor gæsterne bragte sig foran 6-3.

Generelt var hjemmeholdet lidt efter gennem det meste af kampen, hvor det mest vekslede mellem viborgføring og udligninger i en kamp med enormt højt tempo.

Gæsterne var på sejrskurs med en føring på 15-13 halvvejs, men det skulle ende i et kæmpe drama.

Der var stor tænding på begge mandskaber, og det gav masser af hårde tacklinger og endda lidt infight til tider.

Efter pausen forsøgte hjemmeholdet at gå i syv mod seks i offensivt ved at tage målmanden ud i angrebet.

Det gav flere scoringer, men Viborg holdt sig en my foran på måltavlen.

Det skyldtes ikke mindst, at Anna Kristensen i Viborgs mål diskede op med flere store redninger. Hun stemplede ind, når hjemmeholdet var tæt på at få kontakt.

I stedet kunne landsholdsspilleren Line Haugsted med under et kvarter tilbage af kampen hamre bolden i mål til 23-19 i Viborgs favør.

Viborg begyndte dog at få problemer i angrebsspillet. Fløjene kom ikke i spil, og det gjorde det let for Herning-Ikast at lukke af centralt for skytterne og indspil.

Hjemmeholdet åd sig ind i kampen, og fem minutter før tid blev der bragt balance i kampen med scoringen til 25-25.

Herning-Ikast kom endda foran, og et halvt minut før tid kunne holdet være kommet på 28-27, men Anna Kristensen stod i vejen.

I stedet fik Viborg chancen, og fra højre back fik Kristina Jørgensen i sidste sekunder presset bolden i mål, og så kunne jublen bryde løs hos gæsterne.

