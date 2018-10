Nikolaj Jacobsen står med et akut defensivt problem, fordi forsvarsgeneralen René Toft Hansen er skadet og tvivlsom til VM i januar.

Derfor leder han med lys og lygte efter alternativer, og her har han under denne landsholdssamling blandt andet lagt sine æg i stregspiller Alexander Lynggaards kurv.

Lynggaard har tidligere fået chancen i rødt og hvidt, men han har aldrig for alvor grebet den.

Det gjorde han heller ikke onsdag aften, da Danmark slog Ukraine 30-24. Det indrømmer Nikolaj Jacobsen blankt.

»Lad os sige.. Vi er flinke ved Alexander i dag og siger, at det var ikke hans bedste landskamp,« siger landstræneren med et smil.

Alexander Lynggaard fik chancen fra kampens begyndelse, men efter ti minutter havde han brændt to 100 procents-chancer og fået en udvisning.

Så bænkede Nikolaj Jacobsen ham, og her sad han – bortset fra et lille indhop i anden halvleg – resten af kampen.

Det er dog ikke noget, der skræmmer Jacobsen.

»Det sker en gang imellem, og det sker også for de etablerede. Det er ikke noget… Alexander skal ikke kun måles på i dag. Vi arbejder videre og så er jeg sikker på, han nok skal hæve niveauet,« siger landstræneren.

Så du er ikke slået ud af det, du så de første ti minutter?

»Nej nej, overhovedet ikke.«

Trods en ciffermæssig overbevisende sejr på 30-24 var kampen en meget blandet oplevelse, og det afspejlede også Nikolaj Jacobsens dom over danskerne efter slutfløjt.

»Jeg er mest tilfreds med vores hurtige midte. Vi har trænet det to gange syv minutter, og taget i betragtning, hvor lidt tid vi har haft til det, så synes jeg egentlig, det sad okay. Omvendt så er der noget andenbølgekontra, hvor jeg synes, at vi ikke er helt skarpe nok. Vi lavede for mange tekniske fejl, specielt i første halvleg,« siger han.

»Når du er samlet så få dage, som vi er, og man skal vinde så mange ting, så bliver du aldrig færdig (med at arbejde med holdet, red.). Så der vil altid være små ting i spil, der skal arbejdes med. Men jeg tager rigtig gerne de første par-og-tyve minutter med - både defensivt og specielt offensivt. Her synes jeg, at vi får spillet noget rigtig fint angrebsspil,« lyder det fra landstræneren.

Danmarks indsats blev da også belønnet med blandede karakterer af B.T.s udsendte - dem kan du læse ved at klikke her.

Håndboldherrerne spiller næste EM-kvalkamp på lørdag mod Færøerne.