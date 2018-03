Fans, klub og klubejere i den ungarske topklub Veszprem er så utilfredse med resultaterne på det seneste, at spillerne mærker det økonomisk.

Det meddeler Veszprem tirsdag i en højst usædvanlig pressemeddelelse, som er offentliggjort på klubbens hjemmeside.

»Klubben og firmaet bag holdet har besluttet at suspendere den del af lønnen, der ligger ud over grundlønnen hos førsteholdsspillerne og trænerstaben indtil afslutningen på det ungarske mesterskab. Klubben vil træffe en endelig beslutning om emnet i henhold til holdets præstation i de kommende kampe,« skriver Veszprem blandt andet.

Dermed tyder det på, at spillernes eventuelle resultatbonus er barberet væk, og under alle omstændigheder får den ambitiøse klubs spillere kniven for struben, inden det gælder returkampen mod Skjern Håndbold i den kommende weekend.

Det første opgør i Skjern tabte Veszprem med syv mål, og 25-32-nederlaget har tydeligvis langt fra vakt begejstring i klubben, som går efter at vinde Champions League.

Veszprem er kendt for at lokke spillere til med store lønninger, fordi ambitionen i Champions League er så klar. Det er vind eller forsvind i den europæiske turnering for holdet, der får tilgang af danske René Toft Hansen fra THW Kiel til den kommende sæson.

Senere følger også Rasmus Lauge, når han i 2019 bytter Flensburg-Handewitt ud med Veszprem.

»Klubbens fans, ejerne, byen og alle sponsorer støtter moralsk og økonomisk holdet, så det kan spille på højeste niveau i den hjemlige liga og i de internationale turneringer i forhold til klubbens traditioner og mål. Klubben og ejerne føler, at nogle resultater i denne sæson har været uacceptable i forhold til præstation og attitude.«

»Det er uværdigt for traditionen i en klub, der er mere end 40 år gammel, og det fornærmer enhver, der stadig bidrager til klubbens historie og til at opnå større og større succes og dermed gøre vores navn kendt i hele Europa,« lyder det videre i meddelelsen.

Returopgøret i Champions League mellem Veszprem og Skjern spilles lørdag, og her jagter Veszprem Skjerns forspring på syv mål.

Den samlede vinder går videre til kvartfinalen i turneringen.

/ritzau/