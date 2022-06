Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Esbjerg-fansene slikker sig om munden med udsigten til at få Nora Mørk i stalden - og nu er der endnu mere, der kan få spændingen til at stige på vestkysten.

For den norske landsholdsstjerne og -anfører Stine Bredal Oftedal indrømmer lørdag, at hun ser Esbjerg som en mulig ny klub - og hun og Esbjerg har allerede været i kontakt.

Det siger hun til norske VG efter lørdagens Champions League-semifinale, hvor nordmanden og holdkammeraterne hos ungarske Györ slog netop Esbjerg og tog finalebilletten.

»Det er helt klart. Jeg har et år plus et mere igen i Györ og har det utroligt godt.«

»Tingene går helt fint, men der er ingen tvivl om, at med det projekt, som Esbjerg har gang i, så er de vældigt attraktive,« siger hun til VG og bekræfter, at hun har været i kontakt med den danske topklub.

I Esbjerg kan hun slutte sig til flere af landsholdskollegaerne i form af Mørk, Henny Reistad, Sanna Solberg-Isaksen blandt andre.

»Esbjerg er et af de store alternativer for mig, men indtil videre er jeg ikke noget andet end Györ-spiller.«

Den 30-årige nordmand blev kåret som verdens bedste kvindelige spiller i 2019.

Hun har kontrakt med Györ frem til 2024, men har ifølge VG en klausul, der lader hende bryde kontrakten næste sommer.