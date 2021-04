Aalborg Håndbold fortsætter sin vilde oprustning.

Først hentede man Mikkel Hansen fra sommeren 2022, og nu har man skrevet under med den islandske verdensstjerne Aron Palmarsson, der skifter til nordjyderne til sommer.

Det bekræfter man i en pressemeddelelse.

Den 30-årige storspiller skifter til Aalborg fra storklubben Barcelona.

Mikkel Hansen er allerede på holdkortet i Aalborg fra sommeren 2022. Foto: Henning Bagger Vis mere Mikkel Hansen er allerede på holdkortet i Aalborg fra sommeren 2022. Foto: Henning Bagger

»Det er kæmpe stort for os, at vi nu kan præsentere en spiller af Arons kaliber. Han er en af verdens absolut bedste spillere, og det er med stolthed, at det er lykkedes os at få Aron til Aalborg Håndbold. Jeg har naturligvis store forventninger til, at han kan være med til at sætte yderligere skub i vores udvikling og hjælpe os med at indfri vores store ambitioner,« siger Aalborg-direktør Jan Larsen.

Palmarsson slog allerede igennem på den helt store håndboldscene i en ung alder, da han under stor bevågenhed skiftede til de tyske giganter THW Kiel tilbage i 2009.

Siden har han spillet for Veszprem og Barcelona og kan skrive to Champions League-titler og flere mesterskaber på cv'et.

»Jeg ser det som en virkelig spændende udfordring, og jeg glæder mig utrolig meget til at tørne ud for Aalborg Håndbold. Klubben har gjort det virkelig godt i mange år, og jeg har hørt meget positivt om miljøet og omgivelserne – det ser jeg frem til at blive en del af. Jeg er stadig topmotiveret og meget sulten efter at vinde flere titler,« siger Aron Palmarsson.

Islændingen har skrevet under på en treårig kontrakt med Aalborg Håndbold.

Han fik debut på det islandske landshold som 18-årig og er i dag anfører for landsholdet.

Nu skal han så tørne ud for nordjyderne, der opruster i en grad, hvor man kan begynde at drømme om et nyt storhold i dansk håndbold.

Da man offentliggjorde købet af Mikkel Hansen i februar, blev Aalborg Håndbold allerede dér ramt af en enorm interesse. Den stopper næppe nu med tilføjelsen af Palmarsson.