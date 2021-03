I oktober fik Nikola Karabatic en nedslående nyhed, da han fik at vide, at han skulle igennem en alvorlig knæoperation.

Men oveni det overrevede korsbånd i højre knæ blev den franske håndboldstjerne også sat tilbage af en blodprop.

Det fortæller han i et interview med det franske håndboldforbund, Fédération Française de Handball.

Alt gik ellers som det skulle for Paris Saint-Germain-profilen.

Nikola Karabatic og Mikkel Hansen spiller sammen hos PSG Handball. Her under en kamp mod Vardar i 2017. Foto: INA FASSBENDER Vis mere Nikola Karabatic og Mikkel Hansen spiller sammen hos PSG Handball. Her under en kamp mod Vardar i 2017. Foto: INA FASSBENDER

»To uger efter operationen gik jeg allerede uden krykker, og alt gik i den rigtige retning,« fortæller Mikkel Hansens 36-årige holdkammerat.

»Men så fik jeg en blodprop i lungerne, som sendte mig 10 dage på hospitalet, hvor jeg var tvunget tilbage i sengen. Selvfølgelig tænkte jeg over, hvornår jeg mon kunne komme i gang igen.«

Nikola Karabatic er stadig i gang med genoptræningen, hvor den står på daglige løbeture i bois de Boulogne i udkanten af Paris og en del styrketræning.

Han forventer at være tilbage på banen igen mellem maj og juli, men forklarer også, at han ikke vil risikere noget som helst i forhold til sin skade.

En skade, der kostede ham deltagelsen ved VM-slutrunden i Egypten.

Frankrig endte på fjerdepladsen, mens Danmark som bekendt løb med guldet.

»Selvfølgelig var jeg ked af ikke at være med landsholdet, men jeg havde opgivet at være en del af det eventyr,« siger Nikola Karabatic.

Det var den første store slutrunde, som han missede, siden han startede på landsholdet til VM i 2003.