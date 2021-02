Udenrigsministeriet i Danmark har en klar opfordring: 'Danske og udenlandske indrejsende opfordres kraftigt til at selvisolere sig i 10 dage.'

Mandag eftermiddag lander de nykårede verdensmestre i håndbold i Københavns Lufthavn. Men selv verdensmestre slipper ikke helt for isolation. Landin, Hansen og alle de andre er dog underlagt lidt andre regler, når de vender hjem fra Egypten med VM-trofæet.

Det fortæller generalsekretæren i Dansk Håndbold Forbund, Morten Stig Christensen, til B.T. mandag formiddag.

»Det er korrekt, at spillerne skal i en eller anden form for isolation, når de lander i København. Jeg ved dog ikke helt, hvordan det præcist kommer til at fungere.«

Morten Stig Christensen. Foto: Henning Bagger Vis mere Morten Stig Christensen. Foto: Henning Bagger

Udenrigsministeriet opfordrer til 10 dages isolation. Er det en opfordring, som landsholdet skal følge?

»Nej, det skal de ikke. Jeg kender ikke helt reglen, men det skyldes, de er professionelle. De skal isolere sig, indtil de har en negativ test, og jeg tror allerede, de bliver testet, når de lander,« tilføjer Morten Stig Christensen, der dog ikke er helt sikker på, hvornår den negative skal kunne fremvises.

Udenrigsministeriet skriver på deres hjemmeside, at man skal fremvise en negativ test taget på tidligst fjerdedagen efter påbegyndt isolation for at kunne bevæge sig ud igen.

Generalsekretæren er overbevist om, at hele landstruppen vender tilbage til Danmark uden covid-19.

Foto: 10030 Jonas Ekströmer/TT Vis mere Foto: 10030 Jonas Ekströmer/TT

»De er blevet testet mere eller mindre konstant i Egypten, og til sidst blev de faktisk testet hver eneste dag. Så vi satser meget på, at drengene er negative.«

Landsholdet har ikke været helt fri for virussen i Egypten. Fløjspilleren Emil Jakobsen blev således testet positiv kort inden åbningskampen, og der gik flere dage, inden han havde nok negativ til test til at kunne være en del af truppen igen.

Det er heldigvis glemt. Danmark har igen været suveræne ved et VM, og trods flere dramaer i Egypten har Nikolaj Jacobsens tropper ikke tabt i Afrika.

VM-trofæet endte igen på danske hænder efter en sejr på 26-24 over Sverige i finalen søndag aften. Danmark er blot det fjerde hold i historien til at forsvare et verdensmesterskab. Danmark vandt over for to år siden.