Håndboldspillerne får ikke tid til ferie efter VM-sejren i Egypten. Allerede torsdag skal mange i kamp igen.

Der bliver ikke meget tid til at hvile ud og bearbejde indtrykkene fra VM for de danske verdensmestre i håndbold.

Allerede torsdag skal mange af spillerne i kamp igen enten i de nationale ligaer eller Champions League. Her bliver der ikke taget hensyn til, at mange kommer lige fra et benhårdt VM-program med 9 kampe på 17 dage.

Danskerklubben Flensburg-Handewitt skal eksempelvis på udflugt til Brest i Hviderusland til en kamp om vigtige Champions League-point.

- Det er ærgerligt. Det er selvfølgelig også et resultat af, at corona har sammenpresset programmet. Det kan jeg også godt forstå, men produktet skal jo kunne følge med.

- Jeg tænker mest på risikoen for skader. Nu har vi lige spillet et VM, og så kommer vi hjem og skal spille tre dage efter. Det er lige i overkanten, siger Lasse Svan.

Han slipper selv for turen til Hviderusland, fordi han fik en fiberskade i VM-finalen.

- Jeg havde lidt ondt af mig selv, inden jeg blev skadet. Nu har jeg mest ondt af de andre, der skal afsted, siger Lasse Svan.

Flensburg-Handewitt har tre danske VM-spillere i truppen. Foruden Svan er det Mads Mensah og Simon Hald.

Også Emil Nielsen i Nantes og Kevin Møller i Barcelona skal spille Champions League torsdag. Det samme gælder Niklas og Magnus Landin, som med THW Kiel møder HC Motor fra Ukraine.

- Jeg har fået en besked fra min træner, hvor han var meget ked af at meddele, at han forventede at se mig til træning tirsdag klokken 15, siger Magnus Landin.

- Det hører med, men det er ret presset program i øjeblikket. Forhåbentlig er det med til at øge motivationen, at vi er med fremme både i Bundesligaen og Champions League, siger han.

Heller ikke spillere fra klubber i den danske liga får tid til et par feriedage.

Både Bjerringbro-Silkeborg med Nikolaj Øris og Aalborg med Henrik Møllgaard, Magnus Saugstrup og Nikolaj Læsø spiller ligakamp torsdag aften.

