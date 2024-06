To danskere kommer til at spille helt afgørende roller, når Aalborg Håndbold brager sammen med FC Barcelona i Champions League-finalen søndag aften.

I den ene ende skal Niklas Landin vogte buret for Aalborg, mens hans kollega og konkurrent på landsholdet Emil Nielsen har tjansen mellem stængerne for Barcelona.

De to målvogtere kender hinanden ekstremt godt og har også et godt forhold udenfor banen, men sympatien for hinanden pakkes fuldstændig væk, når Champions League-finalen fløjtes op.

Det fortæller de begge til TV 2 Nord.

»Lige nu har vi det godt sammen, men i morgen går det løs, og så er der krig,« forklarede Emil Nielsen til.

»Det er altid specielt at gå op og ned ad hinanden og så gå ind og smadre hinanden dagen efter. Så jeg er da egentlig rimelig glad for, at jeg bare står i målet og ikke skal tage imod øremadder,« tilføjer Niklas Landin til TV 2 Nord.

Finalen bliver Aalborgs mulighed for at få revanche fra Champions League-finalen i 2021, hvor man blev spillet af banen af netop Barcelona, som gav danskerne en syngende lussing med en 36-23-sejr.

Landin og resten af Aalborg-holdet kan skrive historie med en sejr søndag aften, eftersom det i tilfælde af en Champions League-triumf vil være første gang nogensinde at et dansk herrehold vinder den prestigefyldte turnering.

For Mikkel Hansen er finalen ekstra speciel, da Champions League er det eneste trofæ, han ikke har vundet - som han vel at mærke har haft mulighed for at vinde.

