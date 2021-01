Den svenske landsholdskeeper Andreas Palicka kender alt til landstræner Nikolaj Jacobsen.

Og søndag står de to venner så over for hinanden i en VM-finale.

Jacobsen trænede fra 2014 til 2019 tyske Rhein-Neckar Löwen med stor succes. Her havde han Palicka under sine vinger fra 2016.

Palicka, der stadig spiller i den tyske Bundesligaklub, ser frem til at møde sin ven.

Ligesom han også kender flere af de danske spillere.

Men venskabet stopper her.

Dog var der tid til lykønskninger fredag, da Danmark slog Spanien og Sverige Frankrig i VM-semifinalerne.

»Vi snakkede allerede efter semifinalen og sagde tillykke til hinanden. Det er meget normalt, at vi har kontakt på sms eller på telefonen et par gange om måneden. Vi har en god relation, og det havde vi også, da han var min træner i Rhein-Neckar. Det kommer vi altid til at have, men i finalen er det krig. Så er vi ikke venner i 60 minutter,« griner han, da B.T. spørger ind til forholdet til den danske landstræner.

Palicka er dog ikke bleg for at sende favoritværdigheden over i hænderne på danskerne.

»Det er altid fedt at spille mod tidligere holdkammerater og min gamle træner. Det er altid en speciel følelse. Må det bedste hold vinde,« siger han og tilføjer:

»Danmark er favoritter.«

Den 34-årige svenske keeper viste vejen for Sverige til VM-finalen. Blandt andet med en helt vanvittig redning kort før pausen, der har gjort ham til et viralt hit i Sverige.

Han forventer en 'syg' kamp mod Danmark. Som altid.

De har været turneringens bedste hold sammen med os. Vi har haft nogle hede dyster mod dem, og begge hold har stor respekt for hinanden. Det bliver en syg kamp med stort s,« siger han og fortsætter:

»Det har egentlig aldrig spillet en rolle, hvem der har stået på banen i de kampe, det er altid helt vildt lige kampe med masser af karakter. Det bliver det også i finalen,« siger svenskeren.