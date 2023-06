Team Esbjerg har vundet det danske mesterskab i håndbold efter en magtdemonstration i finalen mod chanceløse Odense Håndbold.

Jesper Jensens tropper smadrede fynboerne med 34-21 og tog dermed revanche fra sidste år, hvor Odense snuppede guldet foran Esbjerg.

Dermed kan Esbjerg for første gang siden 2020 kalde sig dansk mester.

Torsdag blev vestjyderne danske mestre efter endnu en sejr over de seneste to års mestre fra Odense Håndbold i finale nummer to.

Team Esbjerg kunne have nøjes med uafgjort, men vandt i egen hal med hele 34-21 efter en dominerende indsats, hvor Odense aldrig formåede at skabe spænding.

Jesper Jensens mandskab har nu vundet det danske mesterskab tre gange i de seneste fem sæsoner. Med DM-triumfen fik Esbjerg revanche over fynboerne, der sidste år slog netop Esbjerg i finalerne.

Torsdagens kamp blev Ulrik Kirkelys sidste som Odense-træner. Han forlader den fynske klub for at stå i spidsen for ungarske Györ.

/ritzau/