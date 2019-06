Har Danmark en lys håndboldfremtid, når Mikkel Hansen, Lasse Svan, René Toft og de andre VM-helte en dag lægger harpiksen og sportstapen på hylden?

Ja da!

For heldigvis bobler og syder det af talent i den danske herreliga, der i weekenden sluttede med et fortjent mesterskab til Aalborg.

B.T.'s håndboldkommentator Søren Paaske og håndboldreporter Lasse Vøge udpeger herunder, hvilke af den netop overståede sæsons profiler der render rundt i rødt og hvidt om fem år:

DE ER FAST INVENTAR PÅ LANDSHOLDET OM FEM ÅR:

Lasse Møller (GOG)

'Der er ingen tvivl om, at den hjemlige ligas mest indlysende talent hedder Lasse Møller. Og det vil nærmest være naturstridigt, hvis GOG-backen ikke er en profil på landsholdet om fem år. Han skifter næste sommer til Flensburg-Handewitt, og tysk tophåndbold skal nok sørge for, at han får taget de rigtige skridt i retning af at blive en verdensklasse-spiller.'

Niklas Kirkeløkke (GOG)

'Kun et hav af skader har forhindret, at Kirkeløkke ikke allerede er fast mand på Nikolaj Jakobsens landshold. Kan han holde sig skadesfri, er han en drøm af en højreback. Han kan dække op, han kan skyde fra distancen, og han kan lave gennembrud på begge sider af sin oppasser. Skifter i den kommende sæson til den tyske topklub Rhein-Neckar Löwen, og forhåbentlig kan tyskerne få styr på 'Kirke's fysik.'

Emil Nielsen (Skjern)

'Den unge målmand fik for nylig voksen-skældud af landsholdstræneren. Emil Nielsen er for useriøs med sin træning, lød det blandt. Sådan en svada kommer kun, fordi Nikolaj Jacobsen ser et stort potentiale i den 22-årige aarhusianske målmand. Forhåbentlig kommer det kommende skifte til franske Nantes til at modne stortalentet, der allerede som 17-årig fik sin ligadebut.'

Magnus Saugstrup (Aalborg)

'The Double-vinderne fra Aalborg har i unge Magnus Saugstrup en streg-stjerne i svøb. Fysikken er allerede enorm hos den 22-årige nordjyde, som har store evner både i det defensive og det offensive. Derudover mestrer han at ligge som fremskudt forsvarsspiller – en evne, som det danske landshold utvivlsomt kommer til at nyde godt af i fremtiden.'

Johan Hansen (BSV)

'Intet varer evigt – heller ikke engang Hans Lindbergs landsholdskarriere. Men Nikolaj Jacobsen har allerede afløseren for 'Hans Majestæt' klar. BSV-fløjen Johan Hansen viste under VM, at landstræneren kan regne med ham ude på den højrefløj, og det virker naturligt, at 'Hansen ta'r tjansen'.'

DE ER BOBLERE TIL FREMTIDENS LANDSHOLD:

Aaron Mensing (Sønderjyske)

'Sønderjyske har i 21-årige Mensing en spiller med et enormt potentiale. Og tager venstrebacken de rigtige skridt, kan der også stå landsholdsspiller på cv'et om fem år. Den store flækker har i øvrigt netop annonceret, at han forlader Sønderjyske ved udgangen af næste sæson, og B.T. erfarer, at det er rivalerne fra Team Tvis Holstebro, der har sikret sig Mensings underskrift.'

Jacob Lassen (BSV)

'BSV's krølhårede højreback har – trods holdets lidt lunkne fjerdeplads – spillet en flot sæson. Jacob Lassen, der har scoret masser af mål på de danske ungdomslandshold, har desuden store kvaliteter, når han i ny og næ vikarierer på højrefløjen.'

Emil Jakobsen (GOG)

'Den 21-årige GOG-turbofløj fik allerede i EM-kvalifikationen sin landsholdsdebut, og han indeholder utvivlsomt landsholdspotentiale. Emil Jacobsens udfordring er, at der er mange gode sæsoner tilbage i Casper U. Mortensen og ikke mindst Magnus Landin – og de sidder nok tungt på landsholdets venstrefløj de næste fem-seks år.'

Emil Lærke (GOG)

'Endnu et produkt af den sydfynske talentfabrik. På trods af at han konkurrerer med Lasse Møller om spilletid, har 20-årige Emil Lærke for længst bevist sit kæmpe potentiale. Med sine 203 centimeter har Lærke den vidunderlige evne, at han kan afslutte et par meter før tremeterlinjen. Han dækker desuden habilt op.'

Nikolaj Enderleit (Ribe-Esbjerg)

'Der har været enormt store forventninger til Nikolaj Enderleit, siden han – sammen med Lasse Møller og Magnus Saugstrup – dominerede de danske ungdomslandshold. Men højrebacken, der i den kommende sæson skifter Ribe-Esbjerg ud med Team Tvis Holstebro, har været forfulgt af uheld. En stædig hjernerystelse og en fodskade holdt ham ude det meste af den forgangne sæson. Men potentialet er enormt.'