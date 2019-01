Klichéen om, at jubilarer altid spiller dårlige kampe, blev skudt sønder og sammen i Barclaycard Arena fredag aften.

I sin landskamp nummer 200 viste Mikkel Hansen nemlig al sin verdensklasse og gik med 12 mål forrest i den danske nedsabling af Frankrig i VM-semifinalen.

»Man kunne ikke drømme om en meget bedre kamp til et 200-kamps jubilæum. Det er klart. Ja… Det er vel meget simpelt,« siger den danske stjerne – med vanlig beskedenhed - efter sejren på 38-30.

Mikkel Hansen havde ros til alle danskere i det, der i hans optik var en af de bedste landskampe, han nogensinde har været med i.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Den (kampen) ligger ekstremt høj. I hvert fald i top fem. Jeg synes, vi spillede på et ekstremt højt niveau over 60 minutter. Det er sjældent, man altid holder det. Man har altid en periode på en to-tre-fire-fem minutter, hvor det ikke kører helt perfekt. Men i dag synes jeg, vi spillede helt ekstremt klogt,« sagde Mikkel Hansen.

»Først og fremmest synes jeg, at vi var godt forberedt. Det synes jeg også, man kunne se.«

»Selvfølgelig spiller vi med en stor selvtillid og var dygtig til at sætte hinanden i de situationer, hvor vi var gode. Jeg synes, at hver evig eneste gang, de ændrer noget i deres forsvarsspil, så var vi dygtige til at sætte det op og komme til de situationer, som vi godt kan lide. Det lykkedes vi med i 60 minutter. Det er selvfølgelig sjældent, man lykkedes med ting så godt, som vi gjorde her til aften. 38 mål mod Frankrig… Det er ikke hver dag, man gør det.«

»Cadeau hele vejen rundt. Fra dem, der startede, til dem, der kom ind. Alle bidrog med noget i den her kamp, og det er selvfølgelig noget, man stiler efter, når man spiller de her kampe. Det er, at når man er kommet så langt, så har man brug for alt. Og dem, der kom ind, leverede en rigtig god kamp,« fortsætter Hansen, som nu har banket sin måltotal op på 65 mål ved dette VM.

Foto: ANNEGRET HILSE Vis mere Foto: ANNEGRET HILSE

På søndag har han mulighed for at sætte flere mål ind på kontoen, når Danmark spiller VM-finale i Boxen.

»Det bliver en stor oplevelse. Det er noget, man drømmer om som barn. Det er ikke noget, alle og enhver får lov at opleve. Det skal vi sætte pris på alle sammen. Det er en stor ære at få lov til,« siger Mikkel Hansen.

Kan I få armene ned efter sådan en kamp her?

»Det kan man sagtens. I dag nyder vi det. Og i dag er vi stolte og glæder os over vores præstation i dag. I morgen er der en helt ny dag, og en helt ny kamp der skal forberedes. Det er nu meget simpelt. Og det tror jeg også godt, folk forstår. Folk har trods alt spillet mange af de her kampe. Om det så har været her (på landsholdet, red.) Champions League, Bundesliga eller den franske liga, så synes jeg, folk burde have den her rutine; at der ikke er noget, der er vundet endnu.«