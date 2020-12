Danmark vandt over Sverige for første gang en tæt kamp under Jesper Jensen. Det var vigtigt for holdet.

Det er fedt at spille drømmehåndbold og udspille en modstander. Men de tætte og uskønne sejre er lige så mange point værd.

Og den uskønne sejr på 24-22, som de danske håndboldkvinder fredag hentede mod Sverige i mellemrunden ved EM, betød langt mere end de to point til stillingen.

For både før og under EM har Danmark spillet tætte kampe, men endnu var ingen af dem blevet vundet under Jesper Jensens ledelse.

I to testkampe mod Norge og én mod Frankrig før EM spillede danskerne glimrende, men tabte knebent til slut. Og det samme var tilfældet i det indledende gruppespil ved EM mod Frankrig igen.

Spillet mod Sverige var ikke i nærheden af topniveau, men at holdet endelig tager en smal sejr, kan have enorm betydning.

- Det er sindssygt vigtigt for os. Det er bare vigtigt for holdet og for selvforståelsen, at vi vandt en tæt kamp, hvor vi ikke spillede rigtig godt. De tætte kampe kan vi også vinde og afgøre, siger landstræneren.

- Vi er glade for, at vi fik afsluttet det, og jeg er glad for, at vi fik holdt sammen på tingene.

Playmaker Mie Højlund er ikke i tvivl om, at de tætte nederlag fra før EM samt nederlag til Frankrig har givet værdifuld erfaring.

- Nu havde vi to testkampe mod Norge, som var rigtig tætte, men som endte med ikke at falde ud til vores fordel, men det var kampe, vi lærte sindssygt meget af.

- Det samme havde vi mod Frankrig i tirsdags. Jeg synes, vi står forstærket som hold nu, siger hun.

Med udsigt til svære og potentielt tætte kampe mod Spanien og Rusland de kommende dage kan sejren over svenskerne blive et afgørende løft.

- Det er vigtigt for os som hold at have vundet denne her tætte kamp. Det giver os noget erfaring og rigtigt gode ting at tage med, siger højrebacken Mette Tranborg.

Danmark skal slå både Spanien og Rusland, hvis det skal blive til en semifinaleplads ved EM.

