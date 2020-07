Dansk Håndbold Forbund (DHF) mangler fortsat en økonomisk garanti, før man vil afvikle kvindernes EM-slutrunde i december.

Danmark og Norge deler værtskabet, og begge nationer har påpeget over for EHF, det europæiske håndboldforbund, at den store usikkerhed, som coronavirussen har medført, betyder, at der er brug for et finansielt sikkerhedsnet.

Det fastslår DHF-formand Per Bertelsen.

»Kåre (Geir Lio, præsident i det norske håndboldforbund, red.) og jeg snakkede sammen så sent som i aftes, og vi er hundrede procent enige om, at hvis det er os, der skal sidde tilbage med smerten, så vil vi hellere sige nej,« siger Per Bertelsen og fortsætter:

Sådan så det ud i 2018, da DHF-formand Per Bertelsen og Kaare Geir Lio (th.), præsident i det norske håndboldforbund, fik tildelt værtskabet af EHF-præsident Michael Wiederer (tv.). Foto: sportxpress Vis mere Sådan så det ud i 2018, da DHF-formand Per Bertelsen og Kaare Geir Lio (th.), præsident i det norske håndboldforbund, fik tildelt værtskabet af EHF-præsident Michael Wiederer (tv.). Foto: sportxpress

»Vi vil gøre alt for at få det her gennemført. Men det skal også hænge sammen og give mening for os. Ellers er der garanteret et eller andet land, som gerne vil tage over, hvor omkostningsniveauet er væsentligt lavere end hos os.«

Allerede i april fortalte Per Bertelsen til B.T., at EM kunne ende i en økonomisk 'katastrofe' for DHF på grund af corona-pandemien. Det skyldes, at billetsalget er værtsnationernes eneste indtægtskilde, og med de nuværende restriktioner omkring sportsarrangementer vil det betyde, at arrangørerne får et gigantisk hul i pengekassen.

Det vil hverken Danmark eller Norge acceptere, og det har de meddelt EHF. Der har været flere møder og diskussioner omkring problemstillingen, men det europæiske håndboldforbund har endnu ikke truffet nogen beslutning, forklarer Per Bertelsen.

»Vi har sagt i Danmark, at vi er villige til at lave mesterskabet og smide de menneskelige ressourcer ind i form af vores frivillige og ansatte, men hvis vi skal lægge penge, så er det uinteressant for os.«

Fakta om EM 2020 i Danmark og Norge Spilles: Fra 3.-20. december Værtsbyer:

Herning (indledende pulje og mellemrunde)

Frederikshavn (indledende pulje)

Trondheim (indledende pulje)

Stavanger (mellemrunde)

Oslo (finaleweekend) Danmark spiller indledende pulje og mellemrunde i Jyske Bank Boxen i Herning.

»Det er ærgerligt nok i sig selv, hvis vi skal holde et mesterskab, hvor pigerne ikke får lov at få opbakningen fra 12.000 tilskuere i Boxen, for det er jo først og fremmest grunden til, at vi gør det her. Økonomisk kan vi godt leve med at gå i nul, men det skal ikke koste os,« siger Bertelsen og uddyber:

»Der skal simpelthen laves en plan for, hvordan gradueringen bliver, alt afhængig af, om vi får lov at tage 10, 25, 50 – og så fremdeles – procents kapacitet ind i hallerne. Og så må EHF finde ud af, om de vil være med til det eller ej. Det er det, vi diskuterer. Og på et tidspunkt skal vi jo nå frem til en beslutning.«

Så for at skære det ud i pap: Hvis ikke EHF er villig til at dække det underskud, der måtte komme, så kommer der ikke noget EM i Danmark og Norge?

»Jeg vil ikke sige det sådan. Jeg vil sige det omvendt. Vi er stadig interesseret i at afholde det. Men vi er ikke interesseret i at sætte mange millioner på spil for det.«

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra EHF.