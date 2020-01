Bolivia ventede 53 minutter på en scoring i kampen mod Uruguay ved det central- og sydamerikanske mesterskab

Uruguays herrelandshold i håndbold var syv minutter fra at holde målet rent, da holdet torsdag mødte Bolivia ved det central- og sydamerikanske mesterskab.

Efter 53 minutter af den temmelig ensidige kamp førte Uruguay med 49-0, inden holdets defensiv måtte give fortabt.

Bolivias reducering forblev dog et enligt højdepunkt for den noget upåagtede håndboldnation, der endte med at tabe med 1-55.

Det central- og sydamerikanske mesterskab, som spilles i Brasilien, er det første af sin slags, og det har generelt været en hård omgang for bolivianerne.

Holdet indledte med et nederlag på 7-82 til Argentina og fulgte op med at tabe 9-77 til de brasilianske værter.

Det betyder, at Bolivia efter tre kampe har en samlet målscore på 17-204. I de kommende dage møder bolivianerne Paraguay og Chile i de sidste kampe.

Turneringen omfatter seks hold og fungerer samtidig som kvalifikation til VM i Egypten i 2021.

/ritzau/