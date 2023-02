Lyt til artiklen

Jesper Jensens fremtid som kvindelandstræner er fortsat usikker.

Og derfor er DHFs sportschef Morten Henriksen nødt til at holde øjne og ører åbne, hvis det ikke lykkedes at få landet en aftale med Jensen, der har udløb denne sommer.

Henriksen mener selv, at jobbet som landstræner for kvindelandsholdet er så attraktivt, at det ikke bliver et problem at finde et alternativ. Han får løbende henvendelser fra interesserede trænere.

»Der er altid folk, der byder sig til. Men vi har også et fint overblik over, hvad der rører sig derude.«

»Vi skal jo kunne agere hurtigt i den her branche. Jeg har selv prøvet det, da vi skiftede fra Klavs Bruun Jørgensen til Jesper Jensen, og det lykkedes vi med dengang. Og det skal vi nok også lykkes med nu, skulle det blive aktuelt,« siger han til B.T.

Lige nu forhandler han stadig med Jesper Jensen om at forlænge sin succesfulde tid som landstræner. Men parterne er endnu ikke enige med blot fire måneder til udløb.

Derfor skal han være forberedt på andre løsninger, hvis det ikke lykkes.

»Selv hvis det ikke bliver Jesper, skal vi nok finde en landstræner.«

»Min opgave er også at have et overblik over, hvordan ser markedet ud og hvad der kunne være spændende. Det er jeg også godt afklaret med. Det er nogle gange lidt nemmere at få trænere til det danske kvindelandshold, som jeg ser som et top-3-job i verden på kvindesiden.«



Har du kontaktet andre trænere?



»Det har jeg ikke lyst til at kommentere,« siger Morten Henriksen.

Jesper Jensen har ved siden af jobbet som landstræner samtidig fortsat som klubtræner i Team Esbjerg. Her har han kontrakt til 2024.