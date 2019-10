Aalborg var hurtigt bagud med ti mål, da det danske mesterhold tabte 28-35 til Pick Szeged i Champions League.

Håndboldherrerne fra Aalborg indkasserede søndag holdets første nederlag i Champions League.

På hjemmebane tabte Henrik Møllgaard og holdkammeraterne med 28-35 til ungarske Pick Szeged.

Nordjyderne havde indledt gruppespillet med tre sejre i træk, men søndag fik Aalborg en helt forfærdelig start på kampen med fejl i angrebet og sløset forsvarsspil.

Efter 20 minutter var Aalborg bagud med hele ti mål - 8-18 - og det virkede til, at kampen var afgjort. Det var opløsningstendenser hos hjemmeholdet, der flere gange tillod Szeged at score i tomt mål.

Anført af Møllgaard lykkedes det alligevel Aalborg-spillerne at æde sig ind på ungarernes føring.

Værterne fik scoret syv gange i en periode, hvor Szeged blot fik bolden i mål en enkelt gang, så stillingen var 15-19.

Ved pausen var ungarerne foran med 22-17, så gæsternes føring var trods alt ganske komfortabel før de sidste 30 minutter.

Anden halvleg bød dog endnu en gang på et stort udfald for Aalborg, der ikke scorede i en periode på syv minutter.

Det betød, at Szeged kunne øge føringen til 30-21 med et kvarter tilbage af kampen.

Aalborg har seks point efter fire gruppekampe i Champions Leagues gruppe A, hvilket betyder, at nordjyderne trods søndagens lussing har gode chancer for at spille sig i ottendedelsfinalerne.

Gruppevinderen går direkte i kvartfinalen, mens nummer to til seks belønnes med en plads i ottendedelsfinalerne.

/ritzau/