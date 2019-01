Respekten for Danmark er kæmpestor.

Máté Lékai og László Nagy er om nogen to spillere, som Danmark skal holde et ekstra øje med i aftenens kamp mod Ungarn.

Samtidig vil de to ungarske profiler ikke tage fejl af Danmark, som de har en stor respekt for.

Og faktisk mener højrebacken László Nagy ikke, at man blot kan være opmærksom på enkelte parametre, når man møder Danmark. Det skriver DR Sporten.

Laszlo Nagy fik debut på det ungarske landshold tilbage i 1999. Foto: SRDJAN SUKI Vis mere Laszlo Nagy fik debut på det ungarske landshold tilbage i 1999. Foto: SRDJAN SUKI

»Det farligste ved Danmark? Det hele. De har en stærk målmand i Niklas Landin, et godt forsvar, hurtige fløje og målscorere, så vi skal være meget smarte og stå godt i forsvaret.« lyder vurderingen fra László Nagy, der bakkes op af sin landsmand, playmakeren Máté Lékai.

»Niklas Landin er i verdensklasse form, og Mikkel Hansen scorede 14 mål mod Norge, så hvad kan jeg sige? De er i god form, og Danmark har mulighed for at vinde VM, men vi er her for at forsøge at få et godt resultat,« siger Máté Lékai som også peger på Danmark som en klar favorit til at løbe med guldmedaljerne, når VM-finalen er ovre.

Máté Lékai og László Nagy er blandt de spillere med flest landskampe i den nuværende, ungarske landsholdstrup med mere end 300 landskampe tilsammen.

Danmark og Ungarn mødte hinanden i to testkampe umiddelbart før VM. I første duel vandt Danmark 33-19, mens Ungarn vandt 28-25 et par dage senere. Aftenens kamp begynder 20.30.