Ungarn nåede på pointhøjde med både Slovenien og Norge i mellemrunden, da Slovenien blev slået 29-28.

Gruppe 2 i mellemrunden ved EM i herrehåndbold blev en anelse mere åben søndag, da Ungarn slog Slovenien 29-28.

Det var slovenernes første nederlag i turneringen, og resultatet betyder, at Ungarn nåede på fire point ligesom Slovenien og Norge, der senere søndag møder Sverige.

Slovenien var foran 16-13 efter første halvleg, men Ungarn bed fra sig efter pausen og bragte sig med et kvarter igen af kampen foran 21-18 med den fjerde scoring i træk.

Med ti minutter igen var Ungarn foran med to mål, men så sørgede Patrik Ligetvári for 25-22 til Ungarn.

I det sidste halve minut var Ungarn i angreb og tog timeout og holdt føringen på et enkelt mål til slutfløjtet.

Efter to nederlag i mellemrunden fik Island tidligere søndag lidt oprejsning, da holdet besejrede Portugal 28-25 efter to islandske nederlag i mellemrunden ligesom portugiserne.

Dermed ser det mere end vanskeligt ud for de to nationer at nå i semifinalen.

Island besejrede Danmark med et enkelt mål i gruppespillet, mens tabte til Ungarn i den sidste gruppekamp, hvilket betød, at danskerne selv med en sejr over Rusland ikke kunne nå med i mellemrunden.

Forud for årets slutrunde deltog Portugal senest ved en slutrunde i herrehåndbold i 2006. Her blev det til en 15.-plads ved EM.

Ved dette EM overraskede Portugal, da holdet i den første kamp i det indledende gruppespil slog verdensstjernerne fra Frankrig, som endte med at forlade turneringen efter det indledende gruppespil.

Senere søndag mødes Norge og Sverige i et nordisk brag, hvor en sejr sender nordmændene tættere på en plads i semifinalen, mens Sverige med tredje nederlag i gruppen vil være færdig ved EM.

/ritzau/