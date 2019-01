Ungarn og Egypten spillede 30-30, mens Sverige efter en dramatisk afslutning slog Qatar med 23-22.

Egypten og Ungarn spændte onsdag ben for hinanden ved herrernes håndbold-VM.

I Royal Arena i København spillede holdene 30-30. Det ene point hjælper før den sidste gruppekamp Egypten op blandt de tre hold, som avancerer til mellemrunden.

Her ligger Ungarn allerede, men pointtabet gør det svært for holdet at vinde gruppen. Ungarn er tvunget til at slå Sverige for at få førstepladsen, da svenskerne med stort besvær slog Qatar med 23-22.

I mellemrunden får holdene kun overført de point fra det indledende gruppespil fra de kampe, som de har spillet mod de andre hold, som går videre fra samme gruppe.

Hverken Ungarn eller Egypten kan få fire point med over, når holdene parres med Danmarks gruppe i mellemrunden. Det kan Sverige stadig nå, hvis svenskerne slår Ungarn torsdag.

Vinder Sverige over Ungarn, samtidig med at Egypten som ventet slår Angola, vil både Ungarn og Egypten tage et point med i mellemrunden, hvilket gør det meget svært at nå en semifinale.

I første halvleg var det længe Ungarn, som havde overtaget og nåede at føre med fire mål, inden Egypten fik kæmpet sig tilbage i halvlegen, som endte 14-14.

I anden halvleg gjorde det omvendte scenarie sig gældende. Egypten havde et overtag på måltavlen og nåede at være i front med fire mål inden en jævnbyrdig afslutning med føringer til begge hold.

Til sidst havde Egypten muligheden for at snuppe sejren med et sidste angreb, men det lykkedes aldrig at få sat en afslutning ind.

Også Sverige måtte ud i et regulært håndbolddrama mod Qatar, som ydede uventet hård modstand.

I begyndelsen af anden halvleg var Sverige nede med tre mål, og lige pludselig lurede en overraskelse.

Men så oppede svenskerne sig, og både Andreas Palicka i målet og de svenske skytter fandt effektiviteten.

Det gav en svensk føring på fire mål inden kampens sidste minutter, men på mystisk vis endte det alligevel med at blive spændende.

Qatar scorede tre gange i træk, og da Sverige smed bolden væk til sidst, fik Qatar muligheden for at udligne.

Endnu en gang kunne svenskerne dog sende en stor tak til målvogter Palicka, som med få sekunder tilbage stod bag den afgørende redning, før holdkammeraterne kastede sig over ham i jubel.

/ritzau/