De ungarske spillere har specielt stort fokus på Mikkel Hansen og Rasmus Lauge inden mødet med Danmark ved EM.

Efter nederlaget lørdag til Island er de danske håndboldherrer pisket til sejr i den anden EM-gruppekamp, hvis ikke slutrunden skal være overstået allerede efter gruppespillet.

Her er modstanderen Ungarn, der lørdag vandt over Rusland, og ungarerne er hurtige til at give Danmark favoritværdigheden inden opgøret i Malmö Arena.

- Danmark er et af de bedste hold ved EM. Og de spiller næsten på hjemmebane, så de vil have en masse opbakning, siger Zsolt Balogh.

Den ungarske højreback blev topscorer med syv mål i kampen mod Rusland, og trods de svære odds har han tænkt sig at spille for sejren mandag aften.

- Vi vil selvfølgelig prøve at spille vores chance mod dem.

- Vi har ikke pres på os, for de er uden tvivl et bedre hold end vores, men vi har tidligere vist, at vi kan spille godt imod dem, og vi må se, om det vil være nok.

Ungarn slog for et år siden Danmark med 28-25 i en testkamp op til VM-slutrunden, som danskerne efterfølgende vandt.

Ungarn var dog det hold, som undervejs kom tættest på at slå danskerne ved VM, hvor Danmark vandt alle sine kampe.

- Vi har tidligere slået Danmark, så hvorfor ikke. Vi må prøve. Vi må spille modigt og håbe, at det vil være nok.

- Men de har en masse rigtig gode spille. Mikkel Hansen og målmændene spiller på et meget højt niveau, siger Balogh.

Den danske landstræner Nikolaj Jacobsen har blandt andet i sin forberedelse til kampen haft stort fokus på Ungarns stregspiller Bence Bánhidi, som han nævner som en af ungarernes nøglespillere.

Stregspilleren scorede fire mål i Ungarns åbningskamp mod Rusland, og han var ikke specielt glad, da han så, at Ungarn var havnet i samme gruppe som Danmark ved EM-slutrunden.

- Jeg var en lille smule ked af det. Vi møder Danmark hvert år, og de har et rigtig godt hold med mange gode spillere, så det er meget svært at spille mod dem.

- Vi skal især have fokus på bagkæden med Rasmus Lauge og Mikkel Hansen. De kræver stor koncentration fra vores forsvar, siger han.

Kampen mellem Danmark og Ungarn fløjtes i gang mandag aften klokken 20.30.

/ritzau/