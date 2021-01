Når Danmark søndag aften står over for Sverige i VM-finalen, har svenskernes norske landstræner, Glenn Solberg, et hemmeligt i ærmet – eller rettere 'øret'.

De, som har set Sverige spille ved dette verdensmesterskab, har nok noteret sig, at Solberg render rundt med en høretelefon – en såkaldt 'Airpod' – i sit ene øre.

Og nej, han lytter ikke til Abba eller Björn Afzelius under kampene. Han har sin assistenttræner, Tobias Karlsson, i øret. Karlsson er nemlig ikke med på den svenske bænk.

»Det er først og fremmest, fordi Tobias har en rolle, hvor jeg kan benytte mig af hans kompetencer. Han har været en god forsvarspiller i Flensborg og på landsholdet i mange år,« fortæller Glenn Solberg til B.T.

epa08963191 Sweden's coach Glenn Solberg (2-L) and his players react during the Main Round match between Russia and Sweden at the 27th Men's Handball World Championship in Cairo, Egypt, 24 January 2021. EPA/Mohamed Abd El Ghany / POOL Foto: Mohamed Abd El Ghany / POOL Vis mere epa08963191 Sweden's coach Glenn Solberg (2-L) and his players react during the Main Round match between Russia and Sweden at the 27th Men's Handball World Championship in Cairo, Egypt, 24 January 2021. EPA/Mohamed Abd El Ghany / POOL Foto: Mohamed Abd El Ghany / POOL

»At have ham siddende på tribunen med et godt overblik i rolige omgivelser, ser han flere detaljer, end vi gør på bænken. Jeg tror, det kan blive rigtig godt på sigt at få input fra ham.«

Svenskernes landstræner afslører dog, at det hemmelige våben ikke har fungeret optimalt i de egyptiske haller.

»Nu har der været lidt dårlig forbindelse i hallen, som har gjort, at vi ikke har haft så god kommunikation, men jeg tror meget på det på sigt.«.

Solberg og hans svenske tropper møder Danmark i VM-finalen søndag klokken 17.30.