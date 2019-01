Kun én gang har du set Nikolaj Jacobsen gøre det ved dette VM. Han kunne ellers have taget seks timeouts i de første to kampe, men der er en særlig grund til, at den danske landstræner lader være.

»Det er i respekt over for modstanderne. For mig er det ikke så vigtigt, om vi vinder med 10 eller 12 mål. Jeg vil gerne vinde så stort som muligt, men det er i respekt for modstanderne. Så må de tage deres timeouts, hvis de har lyst til det. Ellers så lad os komme hurtigt videre,« siger Nikolaj Jacobsen.

Danmark er skyllet ind over først Chile og så Tunesien, og det har været med føringer på 7-1 og 7-0 fra kampenes start. Det har så at sige været afgjort allerede inden pausen i de to kampe, hvor Danmark har vundet overlegent med 39-16 og 36-22.

Timeouts bruges for det meste til at justere noget taktisk, og det sker ofte i perioder, hvor modstanderen har fået lov at score flere gange i træk. Det er ikke sket meget for Danmark mod Chile eller Tunesien.

Er det respektløst at tage timeouts, når man er stort foran?

»Det er det i hvert fald i herrehåndbolden. I Tyskland og Champions League oplever jeg ikke nogen, der tager timeouts, når man fører med fem-seks mål, og der mangler en håndfuld minutter. Så har man respekt for modstanderne. Det, synes jeg, er det rigtige at gøre, men der er også mange andre, der vælger noget andet. Jeg skal ikke stå og være dommer over, hvad der er rigtig og forkert. Det er bare sådan, jeg har det,« siger Nikolaj Jacobsen.

Mandag møder Danmark så Saudi Arabien. De har tabt 29-22 til Østrig og 40-21 til Norge. Det kommer med andre ord næppe til at blive der, man får Nikolaj Jacobsen at se med hånden på den nye røde timeout-knap, som han også går og frygter lidt.

Først torsdag venter den helt store test for Nikolaj Jacobsens danske landsholdsdrenge. Her møder Danmark nemlig Norge i den sidste kampe i indledende runde. Inden da venter Saudi Arabien og Østrig.

Danmark møder mandag aften Saudi-Arabien i den tredje VM-gruppekamp. Følg kampen kl. 20.15 her hos B.T.