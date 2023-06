Taler man om de 'Jernhårde Ladies', er det nærmest umuligt ikke at nævne Anja Andersen.

Men den tidligere landsholdsstjerne var alligevel ikke blandt de 60 navne, der mandag blev optaget i EHF's Hall of Fame.

Den blev etableret i anledning af, at forbundet fylder 30 år, og hos EHF slår de fast, at listen ikke er fuldendt.

Det fortæller kommunikationschef Thomas Schöneich til TV 2 Sport om fraværet af Anja Andersen i denne omgang.

Anja Andersen med VM-guldet. Foto: Palle Hedemann/NF/Ritzau Scanpix Vis mere Anja Andersen med VM-guldet. Foto: Palle Hedemann/NF/Ritzau Scanpix

»Vi har startet Hall of Fame med 60 spillere. To for hvert år i den anledning, at EHF fejrer 30-års jubilæum denne sæson. Og der vil blive optaget mange flere legender i de kommende år,« siger han.

Anja Andersen spillede på det danske landshold fra 1989 til 1998, og her var hun med til at vinde adskillige medaljer.

Et OL-guld, et VM-guld, to gange EM-guld, VM-sølv og VM-bronze.

Derudover var hun med til at vinde flere nationale mesterskaber, inden hun i 1999 valgte at stoppe sin aktive karriere.

Efterfølgende gik hun trænervejen, hvor hun stod i spidsen for blandt andre Slagelse Dream Team, FCK Håndbold og DHG Odense.

Fem danskere fik mandag en plads i Hall of Fame – Camilla Andersen, Mette Vestergaard, Christina Roslyng, Lasse Svan og Nikolaj Jacobsen.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Anja Andersen.