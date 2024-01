Med en kamp lørdag eftermiddag i Royal Arena i København og søndag ditto i Jyske Bank Arena i Odense lå det ikke ligefrem i kortene, at håndboldherrerne ville dukke op i Herning lørdag aften.

Men det gjorde de.

Til 'Sport 2023', der blev afholdt i Boxen, var Mikkel Hansen, Magnus Landin, Hans Lindberg, Henrik Møllgaard, Niklas Landin og landstræner Nikolaj Jacobsen nemlig dukket op.

Undervejs i det store DR-show nåede de danske håndboldherrer både at fejre kåringen som Årets Sportsnavn og deres gamle landsholdskammerat Lasse Svan, der blev indlemmet i Sportens Hall of Fame.

Mikkel Hansen var en af dem, der dukkede op i Herning for at lykønske Lasse Svan. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Og især den sidste del havde store betydning for, hvorfor spillere og landstræner var hastet fra København til Herning.

»Vi ville gerne vise Svan vores respekt og kærlighed. Det var helt fortjent, at han blev optaget, og holdet ville gerne vise vores støtte ved at være der, da han blev hædret,« siger Nikolaj Jacobsen til TV 2 Sport.

Landstræneren indrømmer samtidig, at showet ikke passede så godt ind i planerne, fordi det lå mellem to kampe.

Men da håndboldlandsholdet for en gangs skyld var i Danmark under showets afholdelse, ville både spillere og Nikolaj Jacobsen meget gerne være til stede, siger han.

Trods en afstikker til Herning sejrede de danske håndboldherrer sikkert søndag, da de slog Holland.

