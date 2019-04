Sønderjyskes håndboldherrer skal forsøge at levere en overraskelse mod Aalborg, der vandt grundspillet.

Onsdag går starten til herrernes håndboldslutspil, og det indledes blandt andet med opgøret mellem Sønderjyske og grundspilsvinderen fra Aalborg.

Sønderjyske klemte sig med via ottendepladsen foran Ribe-Esbjerg efter en række fine resultater i grundspillets sidste fase.

Nu kan holdet spille frigjort i jagten på en plads i DM-semifinalen, mener træner Kasper Christensen inden mødet med Aalborg, der begynder klokken 18.30.

Vi skal lykkes med rigtig mange ting for at hente point, men med pladsen i slutspillet blev det første delmål nået, og nu kan vi spille frit, siger Kasper Christensen til klubbens hjemmeside.

Vi skal kort sagt smide hæmningerne og spille derudaf. Der er intet pres på os til forskel fra de hold, vi møder, der alle kan tillade sig at være skuffede, hvis ikke de når en semifinale.

Aalborg er inde i god sejrstime, men Sønderjyske tror på overraskelsen.

Vi har trænet godt og har alle mand klar, hvis vi ser bort fra Chris Jørgensen og Christian Jensen, så vi er fulde af fortrøstning og går ind til kampen med en god fornemmelse ikke mindst efter den seneste hjemmekamp mod Aalborg, hvor vi spillede rigtig godt og med lidt held havde hentet sejren.

Skal vi have succes onsdag aften skal vi have styr på Aalborgs kontrafase, og det gør vi bedst ved at omsætte vores chancer fornuftigt og få gang i stængerne i returløbet, men det er nemmere sagt end gjort, siger træneren.

I onsdagens anden kamp i gruppe 1 tager Skjern imod TTH Holstebro klokken 20.30.

I et interview på klubbens hjemmeside forudser TTH-bagspilleren Jonas Porup en vanskelig opgave.

- Selv om vi har vundet tre kampe ud af tre mulige mod Skjern i denne sæson, så synes jeg også, at de er kommet godt i gang, som sæsonen er skredet frem, og specielt de seneste måneder har de været skarpe, siger han.

Han forventer, at tre hold kommer til at slås om de to semifinalepladser i gruppen.

- Det er en meget tæt pulje, hvor man må formode, at vi er tre hold i form af Aalborg, Skjern og os, som kæmper om to semifinalepladser.

Han afskriver dog ikke Sønderjyske fra at kunne skabe ravage undervejs.

- Jeg ser ikke Sønderjyske som et hold, der går videre, men jeg tror og håber på, at de kan drille de andre hold i puljen, siger Jonas Porup.

Aalborg og TTH har henholdsvis to og et point med til slutspillet, mens Skjern og Sønderjyske kommer uden point.

/ritzau/