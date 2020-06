De har travlt på det danske damelandshold i håndbold.

EM-forberedelserne er - indtil denne uge - blevet smadret af coronakrisen.

Det er ikke ligefrem det, der er brug for, når man samtidig har fået en ny landstræner i skikkelse af Jesper Jensen.

Faktisk har den verdensomspændende sundhedskrise gjort, at landsholdet ifølge Jesper Jensen blot har 12-14 ‘rigtige træninger’, inden de løber ind på halgulvet i Boxen til den første EM-kamp.

Og det presser de danske håndboldkvinder, erkender Mie Højlund.

»Det plejer at tage lidt tid at få en ny træner ind i truppen. Jeg er sikker på, han har nogle visioner, som er anderledes end Klavs’ (tidligere landstræner Klavs Bruun Jørgensen, red.) og tager noget tid at vænne sig til.«

»Det er lidt en øv-situation, at vi ikke har længere tid, for EM er noget, vi har glædet os sindssygt meget til at spille på hjemmebane,« siger Mie Højlund.

Samme holdning har stregspiller Sarah Iversen.

»Det kan godt blive en lille smule hektisk, for vi har ikke særligt mange træninger, og Jesper har jo lige overtaget holdet og har sikkert et helt andet syn på, hvordan vi skal spille som hold. Så der er lidt pres på,« siger Iversen og tilføjer:

»Det er selvfølgelig samme vilkår for de andre lande i forhold til antal træninger, men forskellen er jo, at vi har skiftet træner.«

Danskerne er dog fortsat fortrøstningsfulde, og optimismen går hånd i hånd med bevidstheden om, at de er under et massivt tidspres.

Det garanterer Mie Højlund.

»Det er selvfølgelig lidt et benspænd med de træninger, der er blevet aflyst, men jeg tror på, at vi kan nå det. Jesper er så dygtig, at han nok skal få indført de ting, han gerne vil. Han virker som en meget, meget ærgerrig træner - og en person, der arbejder hårdt, og jeg tror, det er det, vi har brug for,« siger Højlund.

EM afvikles i Danmark og Norge og begynder efter planen 3. december.