Den tidligere succes-landstræner - både for håndboldkvinderne -og herrerne - Ulrik Wilbek løb efter i sensommeren ind i en kamp, han ikke havde en taktik til at vinde.

Ulrik Wilbek, der i de seneste fem år har haft borgmesterkæden på i hjembyen Viborg, blev overmandet af arbejdspresset. Og han sygemeldte sig på ubestemt tid - efter at hans læge havde diagnosticeret ham med 'stærk overanstrengelse', som er tilstanden lige før en stress-diagnose.

En uge inde i november vendte Wilbek tilbage til borgmesterkontoret. Og i et interview med Weekendavisen kigger han tilbage på nogle hårde måneder - og et knust selvbillede.

»Jeg så ingen, var ude af stand til at foretage mig noget konstruktivt. Sad bare og gloede åndssvage serier. Murder in Paradise, Bjerglægen, den slags. Det, der ramte mig, var ... manglen på noget som helst,« fortæller han i interviewet.

Og for en person, der i det meste af sit liv, har været chef og har skullet finde løsninger, var det en uvant og udfordring situation at befinde sig i.

»Kun dem, der virkelig har behov, skal have hjælp. Det var frygtelig svært for mig at erkende, at jeg nu var en af dem.«

65-årige har tidligere til Viborg Folkeblad fortalt, at han vidste, at han var på vej mod afgrunden, da han en pludselig befandt sig i et indkøbscenter uden at ane hvorfor.

»Da jeg senere kørte min bil ind i en anden, parkeret bil med én kilometer i timen, kunne jeg mærke, at det her, det går sgu ikke.«