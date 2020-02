Ulrik Wilbek er en mand med skarpe holdninger. Alligevel er det vigtigt, at sporten ikke bliver overrumplet af overbevisninger, når man dyrker elitesport.

Det ved den tidligere håndboldlandstræner, som nu er borgmester i Viborg, alt om.

»Hvis du er aktivist som sportsudøver, så har du misforstået noget. Det er fint at have nogle holdninger, som du ikke er bange for at vise de andre,« siger han til DR.

Tager holdningerne og diskussionen dog overhånd, kommer det til at skygge for det fælles mål.

Ulrik Wilbek har været landstræner for både det danske herre- og kvindelandshold. Foto: Claus Fisker

»Men når det går over i aktivisme, så er det misforstået. Det skaber utrolig meget splid i en gruppe, og så er det, at du ikke længere har sporten som det vigtigste til at skabe resultaterne.«

På trods af Ulrik Wilbeks store politiske engagement, er han overbevist om, at man ikke bør bede sportsudøvere om at tage stilling til, om det er rigtigt eller forkert at spille et fodbold-VM i Qatar. Eller om man vil hylde Tyrkiets militære fremstød i Syrien, som Mathias 'Zanka' Jørgensen gjorde det med en t-shirt i Fenerbahce.

For fokus og topprioriteten bør være at hente sejre hjem. Ikke at diskutere, hvad man mener er rigtigt og forkert. Alligevel anerkender Ulrik Wilbek, at man som fremtræden topatlet bliver brugt som reklamesøjle og frontfigur til at fremme en sag.

»Der var altid organisationer, som ønskede at tage os som gidsel. Det har været lidt utroværdigt, og det er også derfor, at når jeg møder nogle af de her organisationer, og de spørger mig, om jeg vil skrive under, så siger jeg altid nej,« siger Ulrik Wilbek.