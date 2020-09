Ulrik Wilbek fortæller nu om den hjerneoperation, som hustruen Susanne Munk Wilbek har været igennem.

Det sker på Viborg-borgmesterens offentlige Facebook-profil, hvor Wilbek gennemgår hele forløbet.

Ulrik Wilbek indleder med at fortælle, at han normalt aldrig deler ting fra sit privatliv. Men den tidligere landstræner ønsker at gøre en undtagelse for at takke 'de fantastiske mennesker, jeg kom i kontakt med i et dramatisk døgn for hele vores lille familie'.

Herefter forklarer han, hvad der præcis skete med Susanne Munk Wilbek.

'Tirsdag d. 15. september ved 8.30-tiden om morgenen blev min kone ramt af en stor blødning i hovedet. Hun nåede selv at kontakte mig og et par naboer, og allerede da vi fandt hende, var hun på vej over i bevidstløshed.'

'Min genbo havde ringet 112, og ambulance og lægeambulance nåede frem efter 5 min. To læger og to reddere supplerede hinanden på sublim vis, og lægerne fandt hurtigt ud af, at destinationen var Skejby.'

'På vejen til Skejby – med fuld udrykning i meget tåget vejr – var min kone så medtaget, at vi måtte stoppe op i Hammershøj, hvor hun blev lagt i kunstig koma. Igen fungerede det hele mega professionelt. Men de 10 minutters venten i Hammershøj var også tidspunktet, hvor tankerne kørte inde i hovedet: 'Hvor er alt andet dog lige meget, hvis bare Susanne bliver rask',' skriver Ulrik Wilbek i sit Facebook-opslag.

På Skejby blev Susanne Munk Wilbek scannet, og Ulrik Wilbek blev orienteret om situationen af en hjernekirurg.

'Aldrig har jeg fået så kort og præcis forklaring. Alle de spørgsmål og alle de ængstelige tanker, jeg sad med i hovedet, fik han besvaret, uden jeg overhovedet fik sagt noget. Diagnosen: en bristet godartet tumor, der havde givet en stor blødning udenpå hjernen. Tilladelse til operation. Risici ved operation – og endelig: Kunne Susanne blive den samme igen på den anden side af operationen – det kunne hun. Her var det svært ikke at blive bevæget.'

'Efter operationen, der forløb helt perfekt, igen fantastisk informationsniveau fra både læger og sygeplejersker. Næste morgen 6.23: opringning fra intensiv: Din kone er vågnet og kan kommunikere,' fortsætter Wilbek, før han igen sender en tak i retningen af sundhedspersonalet.

'Min familie og jeg er alle jer, der eksekverede, evigt taknemmelige. Susanne reddede sit liv ved at ane, hvad der var på vej. Alle I andre holdt hende i live og sørgede for, at hun kom igennem forhåbentlig helt uden mén. Susanne er nu i bedring, og vi håber på overflyttelse til Viborg i begyndelsen af næste uge,' skriver han om sin kones situation.

Ulrik Wilbek og Susanne Munk Wilbek blev gift i 1994. På det tidspunkt var de begge en del af det succesfulde kvindelandshold i håndbold – Susanne Munk som målmand og Ulrik Wilbek som træner.

I dag arbejder Susanne Munk Wilbek som assistenttræner for Viborgs håndboldkvinder, mens Ulrik Wilbek altså er Venstre-mand og borgmester i domkirkebyen.