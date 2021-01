Det var ikke ligefrem store tilbud, Ulrik Wilbek manglede, da han i 2014 stoppede trænerkarrieren.

Og heller ikke i de efterfølgende år. Det afslører den danske trænerlegende over for B.T.

For i 2014, da Ulrik Wilbek stoppede som dansk landstræner for håndboldherrerne, lå der noget af et klubtilbud på skrivebordet.

»Dengang var der et tilbud fra Paris Saint-Germain, og efterfølgende er det så Vezprem og Ungarns landshold, der har ringet,« siger den nu 62-årige borgmester torsdag i B.T.s livestudie.

Ulrik Wilbek har siden 2017 været borgmester i Viborg Kommune. Foto: Henning Bagger Vis mere Ulrik Wilbek har siden 2017 været borgmester i Viborg Kommune. Foto: Henning Bagger

Og selv om tilbuddene væltede ind for år tilbage, er de dog blevet færre og færre på det seneste, indrømmer den ikoniske håndboldtræner.

Dog modtager han stadig tilbud om at vende tilbage til trænergerningen.

»Ungarns landshold har været vedholdende, men jeg har efterhånden overbevist dem om – ved at sige nej så mange gange – at de nok ikke ringer mere,« forklarer Ulrik Wilbek.

Hovedpersonen kommer da heller ikke tilbage på sidelinjen som håndboldtræner, forsikrer han.

Det skyldes primært, at han simpelthen har været væk i for mange år fra den rolle, danskerne lærte ham at kende i op gennem 90'erne.

»Jeg ville ikke have en chance rent håndboldfagligt, fordi jeg skulle begynde forfra med træningsprincipper. Der er sket meget, siden jeg stoppede for syv år siden. Man kan ikke holde så mange års pause og samtidig tro, at man fortsat er dygtig,« siger han.

Ulrik Wilbek var landstræner for Danmarks herrelandshold fra 2005 til 2014.

Efterfølgende var han sportschef i Dansk Håndbold Forbund, indtil han stoppede i 2016.

Siden 2017 har han været borgmester i Viborg Kommune for Venstre.

