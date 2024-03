Onsdagens kamp i den norske håndboldliga mellem Vipers og Romerika Ravens tog pludselig en uhyggelig drejning.

Midt i et Ravens-angreb støttede den rutinerede norske keeper Katrine Lunde (43) sig pludselig op ad den ene målstolpe og kaldte den ene af kampens dommere hen.

Spillet blev stoppet, og det viste sig at være med god grund. For få sekunder efter mistede 43-årige Lunde fodfæstet og faldt om midt i målet.

Det viser billeder fra TV 2 Norge.

Efter nogle minutter kom nordmanden til sig selv igen og blev hjulpet af banen.

Tv-kanalen har fået bekræftet, at det kan skyldes et fald i målmandens blodtryk, og at hun efterfølgende blev kørt på hospitalet til tjek.

Til det norske medie Dagbladet kommer Lunde med en kort opdatering på sin tilstand, hvor hun understreger, at hun har det fint. Hun ønsker dog ikke at udtale sig yderligere på nuværende tidspunkt.

Hendes søster, Kristine Lunde-Borgersen, er ved sin søsters side på hospitalet i øjeblikket, fortæller klubbens sportskoordinator, Morten Jørgensen.

»Der er taget prøver for at kontrollere, at det ikke er andet end et blodtryksfald. Der er ingen tegn på noget alvorligt, og alle tests er indtil videre positive. Det forventes, at Katrine er hjemme inden for kort tid,« fortæller han til TV 2 Norge.

Selvom flere af spillerne på banen har givet udtryk for, at det var en skræmmende oplevelse, blev kampen sat i gang igen, da Lunde var blevet hjulpet af banen.

Den endte med en 33-27-sejr til Lundes Vipers.

Katrine Lunde, som er en af verdens mest vindende håndboldspillere, var aktiv i Danmark fra 2004 til 2010, hvor hun spillede for Aalborg DH og Viborg HK.