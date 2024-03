Det var skræmmende billeder, der rullede over skærmen onsdag.

Her faldt den store norske håndboldstjerne Katrine Lunde om midt i et opgør mod Romerika Ravens.

Hun måtte læne sig op ad en af målstolperne og kalde dommeren hen, efterfølgende blev hun kørt på hospitalet.

Heldigvis kan vi konstatere, at det ikke var mere alvorligt end som så, for søndag var Lunde allerede igen i aktion for sin klub Vipers Kristiansand. Og her gik hun helt amok i målet.

Vipers knuste rivalen Storhamar med 30-20, og Lunde var en af de største årsager til den succes, for hun stod på en forrykt redningsprocent på 50, skriver VG.

Årsagen til Lundes uhyggelige hovedrolle onsdag skal findes i et blodtryksfald, lyder det, og Lunde er med andre ord tilbage i fuld vigør.

Trods sine 43 år er hun stadig på toppen både på klubhold og på landsholdet, hvor hun senest vandt VM-sølv til slutrunden i Danmark i december.

Vipers fører den norske liga med fire point ned til netop Storhamar, mens man stadig er med i den afgørende fase i Champions League.