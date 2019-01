De danske håndboldherrer har vist skræmmende styrke og kan fortjent lade sig hylde, slår kommentatorer fast.

De danske håndboldherrer tromlede hen over Norge i finalen ved VM i håndbold søndag aften, og det er fuldt fortjent, at Mikkel Hansen og co. kan lade sig hylde som verdensmestre.

Det er kommentatorer i både Norge og andre håndboldglade nationer enige om, efter at Danmark slog de norske gæster med 31-22 i Boxen i Herning.

- Norge tabte en finale mod et komplet, komplementært og præcist hjemmehold, som har leveret et pletfrit mesterskab.

Sådan lyder det blandt andet fra norske VGs håndboldkommentator Leif Welhaven.

- Det siger jo alt om både Mikkel Hansen og co., at både semifinalen og finalen blev en decideret parademarch mod historiens første danske VM-guld. Man må bare lykønske Danmark helhjertet, tilføjer han.

Welhavens landsmand og kollega på Aftenposten Ola Bernhus er enig. Selv om de norske håndboldherrer havde tabt til Danmark i gruppespillet, så håbede de fleste nordmænd, at resultatet blev et andet i finalen.

- Men de og alle os andre havde overset et problem. Danmark er meget bedre end os. Norge havde ikke en chance, skriver han i sin analyse.

Det danske VM-guld fylder også meget i spalterne i Sverige. På Aftonbladet hæfter håndboldkommentator Johan Flinck sig ved det historiske perspektiv i den danske triumf.

- I 1897 blev håndbolden opfundet i Nyborg. Søndag aften kom håndbolden hjem, da Danmark blev verdensmestre for første gang.

Samtidig er det værd at bemærke, at det danske VM-guld blev sikret på usædvanligt suveræn facon. Ikke mindst takket være tre store profiler.

- Danmark havde den bedste VM-spiller, målmand og træner i Mikkel Hansen, Niklas Landin og Nikolaj Jacobsen, skriver Flinck.

På den franske sportsavis LEquipe bliver søndagens finale sammenlignet med semifinalen mod netop Frankrig.

- Det danske mandskab efterlod ingen chance for Norge. Som tilfældet var i fredags, hvor holdet stort set havde udspillet Frankrig i første halvleg, holdt Norge kun i ti minutter, lyder de rosende ord.

/ritzau/