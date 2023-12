Flere landsholdsspillere fra Danmark, Norge og Sverige tror, at de har deltaget i manipulerede håndboldkampe.

Flere af de bedste håndboldspillere fra Danmark, Norge og Sverige har en mistanke om, at de på et tidspunkt har været involveret i kampe, der har været udsat for matchfixing.

Det svarer de i en rundspørge, som DR har foretaget sammen med NRK i Norge og SVT i Sverige.

Tv-stationerne i de tre nordiske lande har spurgt 210 landsholdsspillere, der inden for de senest fem år har været udtaget til et internationalt mesterskab, og 103 spillere er vendt tilbage.

En tredjedel svarer, at de har deltaget i en kamp, som de efterfølgende har mistænkt for at have været udsat matchfixing. Heraf svarer et flertal, at de har tænkt tanken flere gange.

Spillerne er især mistroiske omkring kampene i de europæiske klubturneringer.

Den tidligere landsholdsspiller og nuværende kommentator hos DR Lotte Grigel er bekymret.

- Det er problematisk, at der ikke er mere tillid fra spillerne, fordi det burde slet ikke være en problematik, vi behøvede at tale om.

- Man burde kunne være sikker på, at der ikke er nogen som helst form for matchfixing, siger Lotte Grigel til DR's hjemmeside.

Rundspørgen har haft deltagelse af 26 danske, 33 svenske og 44 norske spillere og er foretaget i en periode fra 3. til 27 oktober.

VM på kvindesiden går i gang onsdag. Turneringen spilles i Danmark, Norge og Sverige.

/ritzau/