Sønderjyskes cheftræner, Jan Pytlick, kunne lørdag se sin søn og resten af GOG-mandskabet besejre Sønderjyske.

GOG er nyt hold på førstepladsen i Herre Håndbold Ligaen.

Det står klart, efter at det ubesejrede mandskab lørdag eftermiddag hjemme vandt med 35-27 over Sønderjyske i den bedste danske håndboldrække.

Opgøret bød på et møde mellem to gange Pytlick. Sønderjyskes cheftræner, Jan Pytlick, var således på plads på sidelinjen, mens sønnen Simon Pytlick var med til at sikre GOG sejren ind på banen.

19-årige Simon Pytlick scorede tre mål på syv forsøg i opgøret.

Lørdagens opgør i Gudme begyndte relativt jævnbyrdigt. De sønderjyske gæster bragte sig foran 2-0, og holdene fulgtes herefter ad frem til 8-8.

Herefter fulgte en rigtig skidt periode for Sønderjyske, der kunne se GOG score syv mål i træk og dermed bringe sig foran med 15-8. Gæsterne fik stoppet blødningen en smule, men måtte gå til pause bagud med 14-20.

I anden halvleg holdt værterne i sikker stil deres forspring, og de var også foran med hele 13 scoringer ved 29-16. Mod slutningen af kampen fik sønderjyderne spist lidt af føringen, men de var aldrig i nærheden af point.

Nederlaget betyder, at Sønderjyske stadig har ni point efter 11 kampe. Det rækker til en niendeplads i Herre Håndbold Ligaen.

GOG's Emil Jakobsen og Sønderjyskes Sveinn Jóhannsson blev kampens topscorere. De scorede begge otte mål på ni forsøg.

/ritzau/