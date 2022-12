Lyt til artiklen

Der skulle kun gå 42 sekunder, og så måtte Aalborg-keeperen Simon Gade tage sig til hovedet. I bogstaveligste forstand.

I torsdagens Champions League-opgør mellem Aalborg og Kiel kom den kroatiske legende Domagoj Duvnjak fri til skud efter et gennembrud.

Ude af balance fik han ramt den danske keeper direkte i ansigtet med hård fart, hvorefter han med det samme gik i jorden.

Duvnjak var hurtigt henne ved den danske keeper for at sikre sig, at han var okay.

Og heldigvis kom Gade på benene igen efter at have sundet sig – og fuldførte 1. halvleg.

Duvnjak derimod måtte tage imod en udvisning, hvilket han accepterede.

Indenfor de seneste år har der været stort fokus på målvogtere og hovedskader, særligt hjernerystelser.

For at beskytte keeperne mest muligt er det blandt andet vedtaget, at spillere, der skyder målvogtere i hovedet fra en fri position, skal straffes med rødt kort.

Det var ovenstående situation dog ikke til i denne omgang, vurderede dommerne.